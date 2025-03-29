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簡約公屋｜何永賢：居民儲蓄數年或足夠支付居屋首期　北都居屋可能較便宜

港聞

發布時間： 2 小時前

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房屋局局長何永賢。（資料圖片）

元朗攸壆路首個「簡約公屋」昨起（28日）陸續入伙，項目共提供2,156個單位，月租約880元至1,630元。房屋局局長何永賢今（29日）在電台節目指，元預計直至5月，項目每日有50至100戶「攞鎖匙」入伙， 至5月底2100個單位會將全部入伙。

何永賢表示，現時公屋平均輪候時間為5.3年，簡約公屋可以讓市民輪候公屋期間有「落腳點」，安心籌劃未來的住屋階梯。她舉例指，一個330呎的簡約公屋單位月租1600元，比租住劏房每月可節省幾千元，一年就數萬元，儲蓄幾年後甚至可能足夠支付購買居屋的首期，日後位於北部都會區的居屋，價錢可能較便宜。

政府就「簡樸房」規管制度的最新方案建議，登記期為12個月，寬限期延長至36個月，合共4年何永賢說，新方案放寬對單位窗戶面向四邊圍封天井的規定，指政府收到意見及視察後，認為部份天井面積大、通風不錯，衛生情況不差，認為不應該一刀切禁止。

她又指指，方案會規定天井的大小，及要求有出入口進入天井清潔，預計有2%單位受規管。 
 

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