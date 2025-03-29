公營醫療收費改革｜盧寵茂：不同意急症室收錢是「道德不正確」說法　需導向市民減少濫用急症室

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

公立醫院明年元旦起實施新收費安排，其中急症室收費加價至400元。醫務衞生局局長盧寵茂今（29日）在電台節目表示，醫療系統成本越來越昂貴，不能再如以往「無差別」及「仙女散花」般投放醫療資助。他強調改革不是加價「補財赤」，政府的承擔沒有減少，期望透過輕症的病人共付費用，以達致增加保障、減少浪費，不同意外界指「收錢是道德不正確」的說法。

盧寵茂形容「急症室是門常開」，24小時提供服務，毋須預約，非常方便。他指出，新收費對第一及第二類病人「絕無任何疑慮、導向性幾乎係零」，因危殆病人是即時搶救，0分鐘等待；第相反四及第五類病人相對不危急，有部分人更是濫用，包括為取得病假紙，期望透過共付收費，導向市民考慮另一些醫療選擇。

他認為，急症室收費增至400元是合理，要發揮導向作用，向市民反映急症室的功能，期望輕症病人會減少使用急症服務，強調絕不同意外界指「收錢是道德不正確」的說法。至於有言論指，急症室收費增至400元會導致私營醫療加價，他質疑這個言論是真確抑或誤導引致公眾恐慌。

對於有聲音指「半夜三更」找不到私營醫生，盧寵茂指，第四及第五類病人中，超過一半是在早上8時至下午4時到急症室求診，這段時間肯定有其他選擇，反問病人是否一定需要在半夜才要到急症室求診。他續指，第三類病人佔所有病人的約4成，服務承諾是30分鐘內可以為他們診症，但目前只有77%達標，如果能夠減到第四及第五類病人，有望令第三類病人能更快看症。

改革肯定會持續 將來加幅視乎市民負擔程度

被問到日後每兩年檢討是否意味會繼續加價，他指出，改革肯定會持續，不是一時三分，形容「改革永遠在路上」。他舉例指，以往中風須立即入院，現在則有治療的「黃金3小時」；現時的目標是爭取5年後資助率減至90%，至於將來如何做，會視乎市民的負擔程度，每走一步都是循序漸進，會通過解說和實踐，令市民認同推進改革。

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