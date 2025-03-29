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警隊結業會操｜任內最後一次任檢閱官　蕭澤頤：百感交集、加入警隊此生無憾

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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警務處處長蕭澤頤。（警方FB截圖）

警務處處長蕭澤頤前年4月已屆退休年齡，後獲延任24個月，下月任期屆滿。他今早（29日）是退休前最後一次出席警察學院結業會操，為29名畢業的見習督察及158名警員檢閱。

蕭澤頤致辭時表示感到百感交集，自己36年前懷着除暴安良及伸張正義的初心加入警隊，能與同事並肩作戰，警隊的工作為他帶來無限滿足感，亦令他心中那團火直至今天仍生生不息，感到此生無憾。

蕭澤頤勉勵學員執行職務時要顧及「法、理、情」，堅守有法必依，違法必究的大原則，執法不偏不倚，秉持公正及中立；要待人以嚴，也要嚴以律己；亦要根據情況，以不同手法處理問題，加深和市民的溝通，令他們明白運用警權的理據，減少不必要的誤會。他又指要易地而處，站在巿民角度處理求助，相信只要警員以真心待人，市民會願意和警隊配合。 

蕭澤頤會見傳媒時說，警隊在2024/25年度的投考和入職人數，分別按年上升4%和25.4%，投考人質素亦有明顯提升。警隊過去兩個月在成都和武漢大學進行招募，收到超過170份申請，比上次上升近75%，成績令人鼓舞，並透露警隊下周末將到東九龍的商場舉辦「社區招募快線」 。

蕭澤頤兩次被問到退休或任期相關的問題，他表示警務處處長的任免，由行政長官提名至中央人民政府，方可決定何時退休，強調接下來會繼續做好處長的工作，「總之而家呢刻我一日係警務處處長，我一日都會繼續努力工作。」

至於緬甸詐騙園區的救援工作，蕭澤頣指，正跟進3名港人個案，已聯繫到受害者，現時情況安全。 

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蕭澤頤 警務處

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