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姜濤童年｜姜濤自爆曾在麥當勞補習數學　成績差被當眾訓示：試過喺度俾阿媽打

育兒資訊

撰文： 林綺玲

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

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姜濤出席活動時自爆曾在麥當勞補習數學，更因成績差曾被媽媽在餐廳內打罵！

香港麥當勞慈善活動第16屆「麥當勞兒童愛心馬拉松」，今日（29日）於跑馬地馬場舉行，第三度擔任「香港麥當勞叔叔之家慈善大使」的MIRROR成員姜濤亦有現身支持，為一眾大小跑手打氣。姜濤接受傳媒訪問時笑言，從小到大都與麥當勞結下不解緣，年輕時曾在麥當勞補習數學，長大後更在麥當勞跑馬地分店做兼職返通宵更！

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連續第3年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤，今早現身跑馬地與4位麥當勞樂園人物——麥當勞叔叔Ronald、滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷共同主持開幕儀式，帶領全場大唱生日歌，祝賀香港麥當勞50週年及進行熱身操，並聯同一眾商業電台節目主持，包括森美、小儀、少爺占、朱薰、阿正、林海峰、葛民輝、阿正等共同主持起步儀式。

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姜濤感謝老師額外補數學

姜濤接受傳媒訪問時大談自己與麥當勞的緣分，笑言自己小時候讀書成績不佳，媽媽會在麥當勞訓示他：「試過喺度俾阿媽打」，而學校老師會特意在麥當勞為他補習數學，他更公開感謝呢位Jacky Sir！

姜濤出席麥當勞慈善活動，為大小跑手打氣。（TOPick記者攝）

姜濤籲小朋友幫助小朋友

姜濤續稱，長大後亦到麥當勞做兼職賺外快，由於家住銅鑼灣，就到附近的跑馬地分店任職返通宵更。他感慨現在換了身份與麥當勞合作，感到非常榮幸。姜濤入行前亦曾當一名體育老師，教過不少小朋友，最有滿足感是見到內向的小朋友經教導後變得外向，笑言希望能再教內向的小朋友。他又呼籲各位小朋友要多多參與慈善活動。

「我很榮幸能夠連續三年參與如此有意義的活動！我相信小朋友的力量可以很強大，當他們以行動與笑容彼此支持，正正發揮『小朋友幫助小朋友』的精神，關懷每個病童。」

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麥當勞善款創新高

今年適逢香港麥當勞成立50週年，令活動別具紀念意義，近6,000位大小健兒一同見證香港麥當勞與社區同行50載。麥當勞更宣佈於2024年度成功為「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」籌得逾1,400萬港元善款，創下歷年最高籌款額。 

此外，為支援家舍的運作，麥當勞與香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤再次攜手，即日起推出Big Mac Big Heart行動：麥當勞每售出一份巨無霸或脆辣巨無霸套餐，就會捐出其中$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金，勉勵大眾同心同行，麥麥關懷有需要的人。

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