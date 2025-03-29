  • 16°C
香港時間：2025329日 (六) 16:14

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李國祥逝世｜終年60歲　餘情未了、總有你鼓勵90年代大熱

港聞

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

李國祥離世，終年60歲。（李國祥instagram截圖）

歌手李國祥離世，終年60歲。其好友周啟生接受傳媒訪問時證實李國祥已離世，透露對方喉嚨有腫瘤，需接受大手術，形容李國祥是好人。

李國祥兩星期前於社交平台發文，發布陰暗天空影片，並寫上「Bye」，惟未引起太多注意。

李國祥參加第八屆新秀出道，1991年曾獲商台叱度咤樂壇新力軍男歌手金獎，隔年推出《摘星的晚上》、《餘情未了》等經典金曲，自當年起一直流行至今。

1991年，李國祥推出首張個人專輯《BLUE》，主打歌《藍色Sha La La》連續兩週登上電台播放榜第一位，擊敗同期出道的郭富城。隔年推出嘅《餘情未了》成為其代表作，獲得金唱片銷量，更獲邀參加日本東京音樂節。

1993年，李與倫永亮合唱的《總有你鼓勵》成為熱門歌曲，其後進軍台灣市場推出國語EP。

李國祥後來轉為發展製作Hi-Fi發燒唱片，2015年舉行首個個唱「餘情未了演唱會」。其後佢於雜誌訪問中公開出櫃，近年佢主要於內地發展，2023年起擔任廣州一間傳媒公司嘅藝人總監。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

演唱會 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
2025預言｜蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
2025預言｜蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
急症室最長等候時間（03月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月29日 時間12:05）
緬甸地震｜羅敏莊身處泰國拍片嚇到爆喊　陳國邦已聯絡太太：現時人生安全
緬甸地震｜羅敏莊身處泰國拍片嚇到爆喊　陳國邦已聯絡太太：現時人生安全