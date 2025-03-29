李國祥逝世｜終年60歲　餘情未了、總有你鼓勵90年代大熱

▲ 李國祥離世，終年60歲。（李國祥instagram截圖）

歌手李國祥離世，終年60歲。其好友周啟生接受傳媒訪問時證實李國祥已離世，透露對方喉嚨有腫瘤，需接受大手術，形容李國祥是好人。

李國祥兩星期前於社交平台發文，發布陰暗天空影片，並寫上「Bye」，惟未引起太多注意。

李國祥參加第八屆新秀出道，1991年曾獲商台叱度咤樂壇新力軍男歌手金獎，隔年推出《摘星的晚上》、《餘情未了》等經典金曲，自當年起一直流行至今。

1991年，李國祥推出首張個人專輯《BLUE》，主打歌《藍色Sha La La》連續兩週登上電台播放榜第一位，擊敗同期出道的郭富城。隔年推出嘅《餘情未了》成為其代表作，獲得金唱片銷量，更獲邀參加日本東京音樂節。

1993年，李與倫永亮合唱的《總有你鼓勵》成為熱門歌曲，其後進軍台灣市場推出國語EP。

李國祥後來轉為發展製作Hi-Fi發燒唱片，2015年舉行首個個唱「餘情未了演唱會」。其後佢於雜誌訪問中公開出櫃，近年佢主要於內地發展，2023年起擔任廣州一間傳媒公司嘅藝人總監。

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