緬甸地震｜政府救援隊51人啟程到緬甸救災　李家超：展現專業精神、人民的驕傲

▲ （保安局FB圖片）

緬甸昨日（28日）發生7.9級地震，據報累計逾1002人死亡、2376人受傷。特區政府安排救援隊前往緬甸地震災區協助搜救，行政長官李家超、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂教授及消防處處長楊恩健下午到機場送行。

李家超表示，特區政府收到緬甸駐港總領事提出的請求，並成立了救援隊。他感謝救援隊成員迅速響應，在短時間做好全面準備，今日出發前往緬甸。李家超感謝隊員家人的支持，指他們無懼挑戰，在救急扶危的大前提下，展現專業精神，無私勇敢，形容救援隊是香港、政府及人民的驕傲。

他希望救援隊成員同時注意自身安全，帶齊足夠裝備，要預備好逃生路線，強調對他們的專業能力充滿信心；特區政府會給予一切的支援，令他們順利安全完成任務。

同場的緬甸駐港總領事漢溫奈表示，非常感謝香港特區政府提供人道援助，形容非常有幫助。在此艱難時刻，緬甸政府亦開放予所有國家和組織到當地提供協助。

鄧炳強：第二梯隊可隨時到當地增援或替換



鄧炳強表示，救援隊共有51位隊員，包括41名消防員、4名保安局人員、2名入境處人員及各2位醫管局的醫生和護士，以及兩隻消防搜救犬。帶備大約9噸物資，包括生命探測器、搜索工具、衛星電話、無人機等。他表示，救援隊會先飛往仰光，再轉車到事發地方附近，車程大約10個小時，再與當地指揮官和國家救援隊協調如何分工。他指出，今次吸收兩年前土耳其救援行動經驗，惟挑戰與土耳其拯救行動未必完全一樣，上次天氣寒冷，但緬甸炎熱，醫療方面需要特別關注，形容是最大挑戰，因此藥物和裝備都有適當調整。

他指出，土耳其拯救行動後，當局在派外拯救工作上定期演練，其中消防人員3日前已進行演練，今次才能迅速出發；緬甸存在不確定因素，他寄語隊員在爭分奪秒進行救援工作期間，注意自身安全。

鄧炳強又指，第二梯隊亦已做好準備，可視乎需要，隨時派遣到當地增援或替換；現時接獲54名香港居民查詢，惟強調並非正式求助。

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