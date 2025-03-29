克雅二氏症｜兩人患罕見腦病「克雅二氏症」　一婦ICU留醫病因未明

衞生防護中心於最新一期傳染病直擊中透露，於2月及3月錄得兩宗疑似散發性克雅氏症（克雅氏症）個案。根據防護中心統計數字，今年錄1宗個案，去年錄15宗相關個案。

第一宗個案涉及47歲女性，無明顯病史，於2024年10月開始出現進行性失智症、憂鬱、步態不穩及緊張性症狀。她於1月18日入住公立醫院。住院期間，她出現癲癇持續狀態，需要插管並轉往深切治療部接受進一步治療。 MRI 和腦脊髓液分析顯示該患者俱有提示克雅氏症的特徵。但腦電圖並未顯示出典型的克雅氏症特徵。

防護中心表示，她病情嚴重，也沒有已知的克雅氏症家族史，沒有發現醫源性或變異型克雅氏症的危險因子。

另一宗個案涉及一名66歲男性，同樣無明顯既往病史，自2025年1月起出現進行性失智症、步態不穩、視力障礙及運動不能性緘默症。他於2月17日入院公立醫院。腦脊髓液分析顯示符合克雅氏症特徵，但腦電圖未顯示典型克雅氏症特徵。

他的病情穩定，沒有已知的克雅氏症家族史。未發現醫源性或變異型克雅氏症的危險因子。

根據防護中心資料，克雅二氏症是一種罕見的腦病，會導致大腦退化並變得海綿狀，從而導致認知障礙症和死亡，屬傳染性海綿狀腦病的一種。

中心表示，偶發性佔所有克雅二氏症大約百分之85、其餘分別是家族性、醫源性和非典型。

偶發性克雅二氏症的傳播途徑不明，非典型克雅二氏症與進食患上牛海綿狀腦病（俗稱「瘋牛症」）的牛製品有關。醫源性克雅二氏症是經由醫療或手術過程中傳播，如人體組織及器官移植。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】