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食物安全｜馬莎忌廉含菌量超標　食安中心籲不要食用

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 19 分鐘前

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（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心公布，一個從英國進口以巴士德消毒法處理的預先包裝打發忌廉樣本被檢出總含菌量超出法例標準。中心呼籲市民不要食用受影響批次的產品；業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。產品資料如下：

產品名稱：英國打發忌廉300毫升
品牌：Marks & Spencer
來源地：英國
進口商：Alf Retail Hong Kong Limited
包裝：每盒300毫升 
此日期或之前食用：2025年3月29日

中心已知會涉事進口商上述違規事項，並已暫時撤銷較早前簽發予有關進口商銷售該款產品的進口准許。該進口商已按中心指示將受影響批次的產品停售和下架，並展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商的熱線3656 2253。

發言人指，總含菌量超出法例標準顯示產品衞生情況欠理想，但並不表示會引致食物中毒。中心會就事件通知英國有關當局，並會繼續跟進事件及採取適當行動。

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