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啓德七欖｜七人欖球賽最後衝刺　下午4 時國泰的A350將低空掠過啟德主場館

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 2 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

主場館5樓可以一覽無遣精彩賽事及表演。

香港國際七人欖球賽今天最後衝刺，不僅比賽精彩刺激，各式各樣的活動也接連上場，下午4時，國泰航空的A350客機將飛越維多利亞港，低空掠過啟德主場館，向昔日的啟德機場致以崇高敬意，讓你一邊享受運動的樂趣，一邊感受航空的魅力。

閉幕式將於晚上約7時登場，主場館上空將點燃一場璀璨的煙火秀，煙火如花，照亮整個夜空。四方看台上設有28個發射點，讓觀眾可以從各個角度欣賞到高達25米的五彩繽紛煙火。

5樓集美景及美食

想要全方位體驗這些精彩賽事和驚艷的表演，主場館的5樓是最好位置。觀眾從F和H閘口搭乘電梯直達5樓，可欣賞到360度的全景，與南看台的維港美景融為一體。而樓還擁有多個美食餐飲選擇，包括Sports Bar和Muse Bar。

本報為你報道場內場外焦點情況

啟德七欖‧持續更新｜香港站王者下午誕生 4點國泰飛機橫過上空

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