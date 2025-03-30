啓德七欖｜七人欖球賽最後衝刺　國泰A350低空掠過啟德主場館【多圖】

▲ 國泰客機飛越維港和掠過啟德主場館，紀念啟德機場100周年。（馮漢柱攝）

香港國際七人欖球賽今天最後衝刺，不僅比賽精彩刺激，各式各樣的活動也接連上場。下午4時多，國泰航空的A350客機飛越維多利亞港，低空掠過啟德主場館外，紀念啟德機場啟用100周年。飛機掠過場館外的維港的一刻，場館球迷為之震撼，起哄歡呼。

閉幕式將於晚上約7時登場，主場館上空將點燃一場璀璨的煙火秀，煙火如花，照亮整個夜空。四方看台上設有28個發射點，讓觀眾可以從各個角度欣賞到高達25米的五彩繽紛煙火。

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5樓集美景及美食

想要全方位體驗這些精彩賽事和驚艷的表演，主場館的5樓是最好位置。觀眾從F和H閘口搭乘電梯直達5樓，可欣賞到360度的全景，與南看台的維港美景融為一體。而樓還擁有多個美食餐飲選擇，包括Sports Bar和Muse Bar。

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啟德七欖‧持續更新｜香港站王者下午誕生 4點國泰飛機橫過上空

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