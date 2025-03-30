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啟德七欖｜國泰A350低空掠過啟德附近上空　市民維港兩岸觀賞【多圖】

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 2 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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國泰客機飛越維港和掠過啟德主場館，紀念啟德機場100周年。（馮漢柱攝）

香港國際七人欖球賽今天最後衝刺，不僅比賽精彩刺激，各式各樣的活動也接連上場。下午4時多，國泰航空的A350客機飛越維多利亞港，低空掠過啟德主場館外，紀念啟德機場啟用100周年。飛機掠過場館外的維港的一刻，場館球迷為之震撼，起哄歡呼。

七欖賽事最後一天，國泰安排客機在維港上空飛過，向啟德發展區前身啟德機場致敬。不少球迷賽事期間舉機拍照，但有球迷拍得一場空，認為飛機直接飛過場館上空更佳。

國泰航空安排特別航班CX8100，昨午4時由機場出發，低空來回維多利亞港一周，向100年前啟用的啟德機場致敬，其間先以1,100呎的高度向東飛，然後爬升至1,500呎返航，高度比獅子山還要低。飛機在啟德旁的上空飛過時，正舉行七欖比賽的啟德主場館，有10多人聚集在南看台舉起手機拍攝，主場館旁的美食海灣也有超過30人聚集欣賞。當飛機準備飛過啟德附近時，場內播放飛機升降和機師廣播的聲音，亦實時轉播飛機畫面。

有球迷錯過飛機低飛嘆失望

維港兩岸均有市民駐足觀賞。在港島有市民聚集在寶馬山觀景台，拍下飛機飛過一刻；有曾經在九龍城居住的居民則在啟德郵輪碼頭，回憶昔日飛機在啟德機場降落的場景，形容再次看見飛機在維港低空飛行，機會難得。

有在主場館的球迷錯過飛機低飛的一刻。球迷趙太笑言「好失望呀」，因本打算用電話錄影飛機飛過的時刻，卻得一場空，認為若可以在場內上空飛過會更好。有在美食海灣觀賞的市民亦感失望，批評飛行路綫不算低飛，形容今次「受欺騙」。

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閉幕式於晚上約7時登場，主場館上空點燃一場璀璨的煙火秀，煙火如花。四方看台上設有28個發射點，讓觀眾可以從各個角度欣賞到高達25米的五彩繽紛煙火。

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