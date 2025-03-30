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2025DSE｜學友社調查：考生壓力指數回升與考生人數增多有關　籲勿「災難化」影響

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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學友社調查發現，考生壓力持續高企。（蔡健行攝）

文憑試筆試4月1日開考，學友社調查發現，今年文憑試考生的壓力指數微升。學友社相信，與今年文憑試考生人數上升，以及疫情後各科目考核形式復常有關。學生輔導顧問吳寶城提醒學生，考生人數上升對成績的影響有限，勿將影響「災難化」。

中學文憑試首個筆試科目4月1日開考，至於核心科目則在4月2日開考。學友社在本月（3月）透過網上問卷訪問956名應屆中六考生，考生壓力自評為6.9分，較去年微升0.13分，是連續兩年回落後反彈。自評壓力為9至10分的受訪考生佔23%，與去年相若。

DSE考生傾向自行排解壓力。（資料圖片）

吳寶城：考生人數增多不影響取1至5級成績

眾多考試壓力原因中，最多考生表示壓力源自「往後出路」，其次為溫習時間不足和自我期望過高。學友社學生輔導顧問吳寶城認為，與競爭加劇有關。他指出，今年文憑試的報考人數和大學聯招申請人數均上升，其中前者的自修生人數上升幅度頗大，當中更有不少內地考生，但提醒考生對考試成績的影響有限。吳寶城解釋，只有5*和5**的成績界線會受考生人數影響，其餘等級均是以水平參照方式評定。

至於聯招人數上升，吳寶城指出是考生壓力增加的原因，但提醒考生並非所有文憑試自修生均會參加聯招，與本港考生競爭資助學位。他認為，考生要避免將競爭加劇的情況「災難化」，以免加劇考試壓力。

DSE考生傾向自行排解壓力。（資料圖片）

考生傾向自行排解壓力　近七成少與親友傾訴

應屆考生林栢祈表示，預計最佳五科13分，計劃入讀體育相關的高級文憑。他稱自評壓力指數為7分，特別擔憂中文科未能取得至少兩分入讀高級文憑，平時會透過做運動紓緩壓力。他又說，家長不太緊張自己的考試表現，認為他們有支持自己應考，但平時甚少與家長傾訴考試壓力，如要與人傾訴，會與朋友分享擔憂，認為家人不了解文憑試帶來的壓力，「我係同朋友面對同一個考試，屋企人反而比唔到幫助。」

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另外，調查發現超過八成考生甚少或從不尋求輔導機構協助，近八成不願與教師傾訴，亦有近七成考生甚少與親友交流緩解壓力。他認為，應考文憑試除了需要考試知識、對文憑試的認識，期間的心理狀態和發揮亦重要，不認同「家長會比唔到幫助」，亦建議考生多向身邊人尋求支援，紓解壓力。他又建議家長，在家中可為子女提供寧靜環境溫習，平時亦要避免追問考試情況。

吳寶城又建議，考試期間要避免過度留意新聞，以免影響心情，同時亦要避免考試後「對答案」或與身邊同學比較。

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