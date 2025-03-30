公立醫院新收費｜社協：倡65至74歲長生津納入自動收費豁免　減申請行政程序

▲ 社協表示，希望65至74歲長生津長者，納入自動豁免當中。(陳展棋攝)

政府明年元旦起實施公營醫療新收費，其中急症室、門診、以及住院等收費亦會提升，當局稱會設醫療收費豁免。社協表示，目前一人醫療費豁免的上限，已貼近長生津的資產上限，期望當局將65至74歲長生津納入自動豁免機制中，減少申請行政程序。

政府目前醫療費用豁免當中，1人家庭放寬至入息中位數上限，部分豁免訂為中位數150%，全額75%，二人或以上中位數部分豁免100%、全額75%、另外家庭資產水平亦會放寬至約50萬。當局預料，擴闊門檻後，全港共有140萬人可以申請醫療費用豁免。

社協指，按照新減免機制，如一名基層勞工以最低工資工作26小時而言，亦未能符合家庭入息中位數規定。社協建議，二人入息中位數應該上調至125%，或者以「從事經濟活動家庭住房每月入息中位數」取代入息中位數釐訂資助水平。

社區組織協會副主任施麗珊表示，用從事經濟活動收入計算入息中位數，較目前所用的入息中位數較為合理及貼近現實，否則等同「迫市民攞綜援」。社區組織協會幹事彭鴻昌表示，料政府認為一人家庭租金生活開支負擔較大，但認為二人家庭生活開支亦同樣沉重。

鄭先生表示，母親上月因車禍入院，30日的住院費、醫療費已佔薪金大部分。她指，母親因病3年內住了5次院，最高一次醫療開支達7千元，獲資助二千多元。他指，即使獲半免資助，生活非常吃力，又質疑「有幾多人可以猛到車邊(家庭入息中位數範圍)內」呢。

施麗珊認為，不少基層希望「比到(醫療開支)就比」，除非涉及很多醫療開支，否則盡量不希望申請醫療收費豁免。另一名幹事連瑋翹表示，對於長者而言，豁免只是一紙文件，過往申請繁複。如沒有先進行減免，不少基層均會掙扎是否入院。

社協建議，一萬元封頂機制以外，再增設上限為5千元的封頂機制，減輕基層負擔。另外組織亦認為，單身長者於醫療收費豁免限額為7575元，已貼近長生津10700元的入息及資產上額，期望將65歲至74歲長者納入目前自動豁免機制，以減省行政程序，及需要申請豁免人數。

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