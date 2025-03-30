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盛事經濟｜陳茂波：「超級三月」逾340萬名旅客訪港按年增12%　料七欖入場人次破紀錄

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

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財政司司長陳茂波表示，截至上周五，香港在三月接待了超過340萬名旅客。(財政司司長網誌圖片)

香港3月盛匯多項盛事，被稱為「超級三月」，財政司司長陳茂波指，截至上周五，香港在三月接待了超過340萬名旅客，按年增加約12%，包括約96萬名非內地旅客。

陳茂波強調，未來會繼續推動「盛事經濟」，特別是舉辦主題鮮明、具吸引力的大型活動、峰會和展會，吸引更多高增值的商務旅客來港，為本港各相關行業帶來更多的生意機會。

陳茂波今日(30日)在網誌預計，今屆香港國際七人欖球賽，入場人數會錄得破紀錄的14萬人次。他說，場內60多個企業包廂亦早已全被認購，

不少本周來港出席金融盛事的企業高管都跟我說，十分期待在連串密集的商務會議後，能抽空觀賞球賽以及參與其他的文化盛事，體驗一下香港的活力和多彩。

今屆Art Basel來有自42個國家和地區，共240個藝廊參展。陳茂波說，不少負責人向他說今年銷情不俗，部分展品更在預展期間已售罄。至於早前舉行的ComplexCon，陳茂波形容人財兩旺，入場有35,000人次，增長一成六，三天活動總銷售額達到8,700萬元。

除了文化、體育及藝術盛事，上星期在金融方面也有多個大型會議，包括由政府舉辦的「裕澤香江」高峰論壇，以至由不同金融、學術、傳媒和國際構機舉辦的峰會。陳茂波說，

在跟這些國際嘉賓互動交流時，得到的其中一個反饋相當一致，就是他們認為香港恢復了往日的生氣和活力，對香港的看法愈趨正面和積極。

陳茂波認為，特別是今年以來金融市場氣氛明顯暢旺，股市上揚、成交額顯著增加，新股融資活動更為活躍，加上國家在人工智能等前沿科技，以及文創產業等領域不斷有突破和創新，讓國際投資者對香港和內地金融市場重新評估，並加大其投資組合在這個區域的配置額度。

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