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電話騙案｜2月起MPF中介已無Cold Call　積金局劉麥嘉軒：收到電話可Cut綫

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 1 小時前

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積金局主席劉麥嘉軒。（資料圖片）

俗稱cold call的來歷不明推銷電話泛濫，更有詐騙電話混入其中，市民難辨真假。積金局主席劉麥嘉軒表示，所有強積金中介人2月已經停止利用電話推銷，市民收到電話可以「cut綫」。

劉麥嘉軒在網誌表示，早前已就強積金中介人的cold call進一步制訂嚴格的規管要求，去年起以cold call銷售強積金產品或服務的中介人比以往已大幅減少，至今年2月所有中介人停止cold call，以防範不法之徒假冒中介人進行詐騙或其他不法活動。

積金局主席劉麥嘉軒呼籲，收到有關推銷強積金的cold call可cut綫。（資料圖片）

她指市民日後若收到來歷不明的cold call，聲稱是中介人並銷售強積金，可以「cut綫」以防受騙。

中介人若須與計劃成員跟進強積金的事宜，如提供協助開立帳戶、轉移計劃等服務，仍可致電與計劃成員跟進。劉麥嘉軒建議，若日後有跟進強積金的來電，可與中介人公司核實身份，積金局網頁會有中介人公司聯絡方法。

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