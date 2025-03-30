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啟德七欖｜李家超：一流設備已準備好　等待精彩體育、文化活動輪番上演

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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李家超到啟德體育園感受七欖狂熱。(李家超fb圖片)

首度移師啟德體育園舉行的「七欖」，已圓滿「達陣」，早前揚威海外的香港網球手黃澤林亦是座上客。邊喝啤酒邊撐場的特首李家超說，一流設備已準備好，接下來就等待精彩體育、文化活動輪番上演。

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赴啟德的李家超說，場館上蓋打開，天氣雖涼卻無阻高漲熱情，燈光效果、音響設備、充滿活力的布置一應俱全，球迷的喝采聲響徹場館，讓這項香港盛事煥然一新。他指，看到不少球迷購買啤酒和美食，他也一邊喝啤酒、一邊與大家一起享受賽事，氣氛更勝過往，彷彿置身於盛大慶典中，絕佳的體驗令人難忘。

黃澤林亦是「座上客」

李家超與「七欖」男女子港隊球員聊天，祝賀港隊分別在銀劍賽中奪冠，相信在新場館、以主場姿態取勝別具意義。他又和來看比賽的黃澤林打招呼，恭喜黃早前在邁亞密網球精英賽創下歷史，並鼓勵黃再接再厲。

賽事首設、面積達7800呎的球迷村，李家超說，場館內外同樣精彩，球迷村如同嘉年華，他與小朋友一起玩遊戲，現場有音樂助興，觀眾可以看比賽直播，十分悠閒。他認為，正是新場館有更大空間，才讓這項香港賽事為球迷帶來更多元體驗。

林定國昨傍晚從北京回來  今早便赴啟德看七欖

律政司司長林定國昨日傍晚從北京回來，今早便急不及待，到啟德體育園觀賞國際七人欖球賽。財政司司長陳茂波下午也主持了其中一場賽事「Melrose 銀劍賽」男子組決賽的頒獎禮。

周浩鼎坐「山頂」：同樣精彩  城中外國人比平時多證盛事有成效

民建聯立法會議員周浩鼎帶同家人，一同購票入場支持。他說，坐在俗稱「山頂」位置，非常享受整個過程觀感，同樣精彩。他認為，啟德體育園為大家帶來一個全新的體驗，坐地鐵來，也非常方便。本周由於3月份多項國際盛事同時舉行，他說觀察到，城中外國人比平時多，證明香港辦國際盛事，確實有成效，應該持之以恒。

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