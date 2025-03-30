校園活動｜兒童品格節正式啟幕　鼓勵兒童善行幫助社區

▲ 屆兒童品格節今天正式啟幕。

首屆兒童品格節今天正式啟幕。開幕典禮吸引眾多兒童、家庭和嘉賓，慶祝善行和品格塑造的力量。

今次的活動於香港耀中國際學校舉行，旨在激勵兒童成為社區中的品格善行大使， 標誌著一個獨特節日體驗的開始。

香港特別行政區勞工及福利局局長兼兒童事務委員會副主席孫玉菡JP 為兒童品格節任榮譽嘉賓, 其他嘉賓包括 : 品格教育協會聯合主席馬時亨教授, GBS, JP；周大福教育集團總裁及執行副主席鄭余雅頴、香港教育大學校長李子建教授, JP等圴有出席。

在開幕典禮中，何東苗氏教育基金會創辦人及主席何苗春暉女士對與會者表示感恩： 「這是第一次的兒童品格節 ，是一個充滿愛心共同合作的成果， 很高興我們能為兒童和家庭創造獨特的體驗。 」

品格教育協會創辦主席劉馬露明強調了節日的使命，表示: 「我們希望每個孩子都能成為善行的代言人， 不單是今天， 而是每天。我們相信， 小小的善行會為社會帶來巨大的改變。 」

▲ 品格教育協會創辦主席劉馬露明（右）強調了節日的使命。

童。起步計劃創辦主席鍾明慧女士補充： 「 我們相信 說故事的力量， 不但加強小孩子本身的敘事能力， 更有著激勵他人善良的力量。 」

本次兒童品格節是品格教育協會、何東苗氏教育基金和童。起步計劃三個機構的合作成果，旨在通過講故事和善行，鼓勵孩子們在日常生活中更加友善，關心他人，傳遞愛與關懷。

▲ 活動於香港耀中國際學校舉行

兒童品格節大使陳智思先生, GBM, GBS, JP 通過視頻發送祝福，鼓勵所有參加者成為善行的代言人。超過200名兒童參加了本次節日，講述了他們的善行故事，強調了小小行動能夠創造積極和影響他人的信念。

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