緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？

▲ 泰國命理師Plai曾算中多次大災難，如今連緬甸大地震也精確預言到，令人嘖嘖稱奇！

【緬甸地震/泰國命理師/2025預言/日本地震7月】緬甸上周五(28日)發生7.9級大地震，並波及鄰近的泰國曼谷。泰國一位命理師Mor Plai，早於去年12月已精準預言到今年3至4月緬甸會發生大地震，當時訪問她的主持人還質疑：「不太可能吧？」Plai曾算中南亞大海嘯和covid等災難，如今還預言下半年離泰國機程約5、6小時的國家會有大海嘯，令人聯想到7月5日的日本災難預言！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

緬甸地震預言︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震

有很多泰國節目也採訪過Plai，當下大家都不當她的預言一回事，笑笑不放心上，但經過這次緬甸地震後，大家將她過往受訪提及的預言製作成影集，發現她預言準確度極高！

去年12月Plai接受訪問時，她直指2025年上半年會有大地震發生：「是上半年，不怕講，是在緬甸。」當時主持人再追問月份，Plai就指會發生在3至4月，她又面帶難色說：「甚至曼谷都會受影響。」更表示有建築物會倒塌，而且地震過後會延伸很多建築上的問題，主持人聽後即一臉難以置信說：「不太可能吧？」當時的預言如今卻精確地發生了，令網民為之震驚：「震央都講中，係真正先知 ！」

最新影片推介：

緬甸地震預言︱預言下半年是島嶼的國家會有大海嘯

最令網民毛骨悚然的是，Plai還講出2025年下半年的預言，當中與日本預言漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》，曾提及關於今年7月5日日本會發生毁滅級地震的預言不謀而合！Plai說下半年會有關於水的災害，離泰國飛機機程約5、6小時，是島嶼的國家會有大海嘯，並建議民眾存放罐頭跟加工食物，要放在3、4層的樓上，因為有一段時間會沒有新鮮食材。

網民指泰國與日本的距離正是約5、6小時機程，因此感到很害怕，認為預言很大機會成真，紛紛表示已經準備好地震包。

同場加映：香港海嘯10大網民最讚同避難所

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

緬甸地震預言︱2019年預言有新病毒

其實Plai早於二十多歲時已算中中南亞大海嘯和covid等災難，她在2019年預言有新病毒，會改變全世界的人的面貌，會有很多人因病離世。會維持很長一段時間，的確covid維持了3年泰國才解封，而改變面貌，網民現時解讀為戴口罩。

緬甸地震預言︱曾算中娛樂圈大事

除了天災，Plai更曾算中娛樂圈大事，泰國女星Tangmo（Pataratida Pacharawirapong）於2022年2月與好友乘坐遊艇時突然離奇墮河身亡，案件疑點重重惹起外界關注。事隔3個月後，Tangmo的Facebook突然更新，並「申冤」道「被信任的朋友陷害」，當時Plai也有講中Tangmo事件細節而知名度大增，但經過今次緬甸地震，Plai在社交平台的討論度再創新高！

相關內容：

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個 2025恐發生超級地震波及香港？

日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京 史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】

日本地震｜巨大地震預警遊日遇險有無得賠？ 一文看清保險業界索賠5大指引