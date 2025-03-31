  • 14°C
香港時間：2025331日 (一) 12:35

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

泰國命理師Plai曾算中多次大災難，如今連緬甸大地震也精確預言到，令人嘖嘖稱奇！

【緬甸地震/泰國命理師/2025預言/日本地震7月】緬甸上周五(28日)發生7.9級大地震，並波及鄰近的泰國曼谷。泰國一位命理師Mor Plai，早於去年12月已精準預言到今年3至4月緬甸會發生大地震，當時訪問她的主持人還質疑：「不太可能吧？」Plai曾算中南亞大海嘯和covid等災難，如今還預言下半年離泰國機程約5、6小時的國家會有大海嘯，令人聯想到7月5日的日本災難預言！

點擊圖片放大
+4
+3

緬甸地震預言︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震

有很多泰國節目也採訪過Plai，當下大家都不當她的預言一回事，笑笑不放心上，但經過這次緬甸地震後，大家將她過往受訪提及的預言製作成影集，發現她預言準確度極高！

去年12月Plai接受訪問時，她直指2025年上半年會有大地震發生：「是上半年，不怕講，是在緬甸。」當時主持人再追問月份，Plai就指會發生在3至4月，她又面帶難色說：「甚至曼谷都會受影響。」更表示有建築物會倒塌，而且地震過後會延伸很多建築上的問題，主持人聽後即一臉難以置信說：「不太可能吧？」當時的預言如今卻精確地發生了，令網民為之震驚：「震央都講中，係真正先知 ！」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
親子化妝｜星級化妝師示範小朋友日常+舞台妝　5技巧避免老氣1招增加搶眼度

緬甸地震預言︱預言下半年是島嶼的國家會有大海嘯

最令網民毛骨悚然的是，Plai還講出2025年下半年的預言，當中與日本預言漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》，曾提及關於今年7月5日日本會發生毁滅級地震的預言不謀而合！Plai說下半年會有關於水的災害，離泰國飛機機程約5、6小時，是島嶼的國家會有大海嘯，並建議民眾存放罐頭跟加工食物，要放在3、4層的樓上，因為有一段時間會沒有新鮮食材。

網民指泰國與日本的距離正是約5、6小時機程，因此感到很害怕，認為預言很大機會成真，紛紛表示已經準備好地震包。

同場加映：香港海嘯10大網民最讚同避難所

點擊圖片放大
+9
+8

緬甸地震預言︱2019年預言有新病毒

其實Plai早於二十多歲時已算中中南亞大海嘯和covid等災難，她在2019年預言有新病毒，會改變全世界的人的面貌，會有很多人因病離世。會維持很長一段時間，的確covid維持了3年泰國才解封，而改變面貌，網民現時解讀為戴口罩。

緬甸地震預言︱曾算中娛樂圈大事

除了天災，Plai更曾算中娛樂圈大事，泰國女星Tangmo（Pataratida Pacharawirapong）於2022年2月與好友乘坐遊艇時突然離奇墮河身亡，案件疑點重重惹起外界關注。事隔3個月後，Tangmo的Facebook突然更新，並「申冤」道「被信任的朋友陷害」，當時Plai也有講中Tangmo事件細節而知名度大增，但經過今次緬甸地震，Plai在社交平台的討論度再創新高！

相關內容：

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？

日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】

日本地震｜巨大地震預警遊日遇險有無得賠？　一文看清保險業界索賠5大指引

相關文章

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
23:02 2025/03/28
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
19:34 2025/03/05
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
14:18 2025/03/07
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
日本地震｜日本海嘯恐襲港台！網民執定13kg逃難背包　93件物資必帶呢1樣唔驚斷水
19:20 2025/03/10
日本地震｜日本海嘯恐襲港台！網民執定13kg逃難背包　93件物資必帶呢1樣唔驚斷水
緬甸地震｜羅敏莊身處泰國拍片嚇到爆喊　陳國邦已聯絡太太：現時人生安全
18:28 2025/03/28
緬甸地震｜羅敏莊身處泰國拍片嚇到爆喊　陳國邦已聯絡太太：現時人生安全

你可能感興趣

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
23:02 2025/03/28
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
19:34 2025/03/05
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
14:18 2025/03/07
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
地震 災難 緬甸 曼谷

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期