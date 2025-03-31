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名人減肥｜45歲方力申榮升人夫「幸福肥」斷食133小時激減13磅　自爆1個習慣消失了

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【方力申／葉宣／新婚／暴肥／減肥／斷食】45歲方力申上月情人節無預警宣布與細14年圈外女友葉宣（Maple）在美國結婚，近日被發現新婚後現「幸福肥」，他親自解畫指自己沒有擺酒，回港後不停約朋友吃飯，加上夫妻2人輪流生日出席很多派對，結果體重暴增6公斤（約13磅）。

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名人減肥｜斷食133小時瘦13磅

方力申榮升人夫後暴漲，近日在Instagram宣布減肥大計，斷食133小時以回復最佳狀態。他上周六（29日）一連兩日分別在斷食96小時和133小時拍片跟進斷食情況，透露已經斷食進入第6日，長達133小時，一直靠飲鹽水補充體力。他指，以往有實行生酮飲食和一日一餐，故認為自己身體已經熟悉以脂肪作為主要能量消耗的來源，這次斷食133小時候對他來說非常輕鬆。他亦坦言有嚴格執行，只有喝水、齋啡、還有一點鹽水補充電解質，無糖飲料、香口膠一律不碰。

我除咗減肥，有睇斷食亦有好多好處，講過70幾個鐘頭開始自己免疫系統會重新reboot（重啟），有啲細胞會再生，所以我就想試吓，想試吓種種嘅好處。

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名人減肥｜自爆1個習慣消失了

他自爆自己過程中最大迷思是沒有排便，除了第一天外，其餘時間都沒有大便。而且他自己亦觀察到眼白開始有泛黃的跡象，他自行上網搜尋，有可能是因為「膽汁積聚，又或者飲水唔夠，有缺水現象」。

方力申自爆，最近體重急升至80公斤（176磅）直達「嚇死人」地步，而斷食後每日平均減1公斤（2.2磅），進入第5、6日後更突然輕得比之前多。從短片可見，他的面形明顯沒有之前的水腫，腮骨再現。他透露接下來8月會有比賽，目標是可以減至70公斤（154磅）。他亦勸導大家切勿模仿，呼籲減肥需要量力而為，指10年前曾為拍攝一輯內褲廣告而4個半月內由169磅減到139磅，但直言當時的狀態如同「走火入魔」，不建議大家模仿。

他亦表示自己將會在週末有飯局，破戒後體重定必會反彈，但他仍堅持一邊運動練水，一邊管控飲食，相信很快就會有成果。

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