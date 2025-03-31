遊日注意︱日本九州火山活動加劇　「新燃岳」警戒級別升至3級禁入山【火山爆發逃生錦囊】

▲ 日本九州火山活動加劇，「新燃岳」警戒級別升至3級禁入山。

【日本/九州/新燃岳/火山爆發】遊日注意！日本氣象廳最新宣布，位於九州霧島附近的「新燃岳」火山近日活動明顯加劇，已將該火山的噴發警戒級別從2級（火山口周邊管制）提升至3級（限制進山），並警告火山噴發的風險增加，呼籲所有人切勿進入危險區域。

最新影片推介：

慎防火山爆發︱火山位於熱門旅遊地

「新燃岳」火山位於九州宮崎縣與鹿兒島縣中間，鄰近火山有不少港人遊客熱門景點，包括高千穗牧場、新湯展望台、仙巖園、霧島千瀑及霧島神宮等。根據日本氣象廳最新評估，「新燃岳」火山於本月28日起，有明顯活動增強跡象，火山性地震的發生次數顯著增加，直至昨日（30日）凌晨，更觀測到火山出現膨脹的地殼變動，即岩漿活動加劇的徵兆，增加爆發的可能性。

若發生火山爆發，距離火山口2公里範圍有可能出現高溫高速的火山碎屑流，對周邊地區構成嚴重威脅。而在距離火山口4公里範圍，亦有可能出現大型火山噴石飛散，極具破壞力，即使是火山灰和小型噴石，也可能隨風擴散至更遠的區域，提醒周邊所有人，及計劃前往該區的人士需要保持警惕。

▲ 「新燃岳」火山於本月28日起，有明顯活動增強跡象。（共同通信影片截圖）

慎防火山爆發︱拉上窗簾 防碎石擊中屋內玻璃

「新燃岳」火山上一次爆發已是2018年6月27日，日本政府今次高度重視火山再次活躍，事實上，自去年10月下旬起，火山的震動增多，氣象廳在12月已將警戒級別從最低的1級（須留意是活火山），上調至2級（火山口周邊管制），事隔不足4個月，警戒級別再度提升至3級（限制進山），即火山能量正在積聚，爆發風險正在上升。

日本火山監視部表示，「新燃岳」火山在2011年的劇烈爆發中，曾發生因火山爆發引起的空氣震動，導致建築物窗戶玻璃碎裂的損失。因此，呼籲所有人及遊客需遵循地方政府指示，發生爆發時要遠離危險區域，以及拉上窗簾以防止被碎玻璃砸傷。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

慎防火山爆發︱日本已發富士山爆發警告

除了九州「新燃岳」火山，日本政府早前已對港人另一熱門景點富士山，發出可能爆發的防災措施，警告富士山上一次爆發已是300多年前，若再次發生大爆發，提醒所有居民及遊客，在火山灰量超過30厘米時，因火山灰與降雨結合會導致木造房屋倒塌，強烈建議所有人必須撤離！

▲ 日本政府早前已對港人另一熱門景點富士山，發出可能爆發的防災措施。（iStock圖片）

日本專家小組若火山出現爆發，可能出現的4個階段，所有人必須注意逃生指引：

第一階段：火山灰3厘米以下 可能出現情況： 鐵路、航空或停止運作，物資供給有阻礙 建議： 留在家中 第二階段：火山灰3-30厘米 可能出現情況： 大型建築物可能受損，道路通行、物資供給困難，不過對生命救援影響較小 建議： 留在家中 第三階段：火山灰3-30厘米（損害程度較高，出現大規模停電） 可能出現情況： 大型建築物有可能受損，道路通行、物資供給困難，對生命救援影響較大 建議： 留在家中，視乎情況考慮移往其他地區，特殊就醫需要人士撤離 第四階段：火山灰30厘米以上 可能出現情況： 木造房屋可能倒塌，道路通行、物資供給困難，對生命救援影響較大 建議： 撤離

更多相關報道：

日本地震｜日本海嘯恐襲港台！網民執定13kg逃難背包 93件物資必帶呢1樣唔驚斷水

日本地震｜日本旅遊必備8大防災APP 地震預報/避難所/即時防災資訊【附下載連結】

日本地震2024｜日本發生大地震要點做？ 23項必備防災用品此1物最重要

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】