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遊日注意︱日本九州火山活動加劇　「新燃岳」警戒級別升至3級禁入山【火山爆發逃生錦囊】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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日本九州火山活動加劇，「新燃岳」警戒級別升至3級禁入山。

【日本/九州/新燃岳/火山爆發】遊日注意！日本氣象廳最新宣布，位於九州霧島附近的「新燃岳」火山近日活動明顯加劇，已將該火山的噴發警戒級別從2級（火山口周邊管制）提升至3級（限制進山），並警告火山噴發的風險增加，呼籲所有人切勿進入危險區域。

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慎防火山爆發︱火山位於熱門旅遊地

「新燃岳」火山位於九州宮崎縣與鹿兒島縣中間，鄰近火山有不少港人遊客熱門景點，包括高千穗牧場、新湯展望台、仙巖園、霧島千瀑及霧島神宮等。根據日本氣象廳最新評估，「新燃岳」火山於本月28日起，有明顯活動增強跡象，火山性地震的發生次數顯著增加，直至昨日（30日）凌晨，更觀測到火山出現膨脹的地殼變動，即岩漿活動加劇的徵兆，增加爆發的可能性。

若發生火山爆發，距離火山口2公里範圍有可能出現高溫高速的火山碎屑流，對周邊地區構成嚴重威脅。而在距離火山口4公里範圍，亦有可能出現大型火山噴石飛散，極具破壞力，即使是火山灰和小型噴石，也可能隨風擴散至更遠的區域，提醒周邊所有人，及計劃前往該區的人士需要保持警惕。

「新燃岳」火山於本月28日起，有明顯活動增強跡象。（共同通信影片截圖）

慎防火山爆發︱拉上窗簾　防碎石擊中屋內玻璃

「新燃岳」火山上一次爆發已是2018年6月27日，日本政府今次高度重視火山再次活躍，事實上，自去年10月下旬起，火山的震動增多，氣象廳在12月已將警戒級別從最低的1級（須留意是活火山），上調至2級（火山口周邊管制），事隔不足4個月，警戒級別再度提升至3級（限制進山），即火山能量正在積聚，爆發風險正在上升。

日本火山監視部表示，「新燃岳」火山在2011年的劇烈爆發中，曾發生因火山爆發引起的空氣震動，導致建築物窗戶玻璃碎裂的損失。因此，呼籲所有人及遊客需遵循地方政府指示，發生爆發時要遠離危險區域，以及拉上窗簾以防止被碎玻璃砸傷。

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慎防火山爆發︱日本已發富士山爆發警告

除了九州「新燃岳」火山，日本政府早前已對港人另一熱門景點富士山，發出可能爆發的防災措施，警告富士山上一次爆發已是300多年前，若再次發生大爆發，提醒所有居民及遊客，在火山灰量超過30厘米時，因火山灰與降雨結合會導致木造房屋倒塌，強烈建議所有人必須撤離！

日本政府早前已對港人另一熱門景點富士山，發出可能爆發的防災措施。（iStock圖片）

日本專家小組若火山出現爆發，可能出現的4個階段，所有人必須注意逃生指引：

第一階段：火山灰3厘米以下
可能出現情況：鐵路、航空或停止運作，物資供給有阻礙
建議：留在家中
第二階段：火山灰3-30厘米
可能出現情況：大型建築物可能受損，道路通行、物資供給困難，不過對生命救援影響較小
建議：留在家中
第三階段：火山灰3-30厘米（損害程度較高，出現大規模停電）
可能出現情況：大型建築物有可能受損，道路通行、物資供給困難，對生命救援影響較大
建議：留在家中，視乎情況考慮移往其他地區，特殊就醫需要人士撤離
第四階段：火山灰30厘米以上
可能出現情況：木造房屋可能倒塌，道路通行、物資供給困難，對生命救援影響較大
建議：撤離

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