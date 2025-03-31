東張西望｜北角奇怪男疑店舖盜竊街邊倒尿液　見美女即狂追尾隨騷擾令街坊憤怒

▲ 北角奇怪男疑店舖盜竊街邊倒尿液，見美女即狂追尾隨騷擾令街坊憤怒。

【東張西望 / 東區 / 北角 / 天后】港島東區有奇怪男出沒？在TVB節目《東張西望》昨日（3月30日）一集中，講到1名行為詭異的男子，他因多次騷擾途經女生早已在網絡引起熱議，亦曾有人報警但沒什麼用。

節目組跟踪該名男子，發現他的怪異之處除騷擾女生外，還在各大便利店及超市偷盜，更疑似將尿液傾倒在街邊。

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奇怪男｜乘其不備便利店偷貨品

這位男子名叫「阿德」，平日活躍於港島東區的天后及北角一代，時常拿著一個環保袋在街邊來回遊走。

《東張西望》節目組跟踪他多日，發現他走路搖頭晃腦，還會扯開衣領嗅自己的「體香」，令人覺得他有點問題。

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阿德常光顧便利店，在雪櫃挑揀擺弄貨品，但最後並未消費便離開；不過，節目組發現他會趁人不注意時，迅速將飯糰、麵包、報紙、礦泉水等貨品放入自己的環保袋中。

節目組將此事告知店員時，她們或表示偷盜物品並非本店，或表示會多加留意，但由於對方「有一點…」，並不想刺激他，「再給他一次機會」。阿德見到節目組與店員談及自己，馬上回來「澄清」，表示只是幫助整理快到期物品，更展示個人資料。

奇怪男｜疑街邊倒尿液惹街坊憤怒

除偷盜外，他還有更令人不解的行為。阿德由天后走到炮台山在走到北角街市，在此將沿途「搜刮的戰利品」吃光；隨後他拿著1瓶水進入洗手間，出來時瓶內裝著黃色液體，並將此倒在街邊；附近的商販無奈表示：「點敢話佢，話佢會鬧返去。我驚佢！好惡㗎！」

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奇怪男｜街頭大膽狂追女生

阿德除了上述奇怪行為外，還有看美女的喜好，除了看他跟會有所行動；當日阿德看到打扮較性感的女生途經，竟然伸手摸自己的下體，後開始尾隨。

女生似乎發現被人跟隨，加快腳步離開，豈料阿德竟在街頭堂而皇之地快步緊跟……今日（31日）《東張西望》將會播出阿德分鐘及襲擊女生的全過程。

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