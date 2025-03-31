七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖

▲ 「七師傅」七仙羽分享本周幸運號碼及顏色。

【七師傅 / 七仙羽 / 趨吉避凶】「七師傅」七仙羽早前已曾預言2025年遇天象能量巨大變化，預測將出現一系列自然災害和戰爭，當中包括有李姓富豪出事等。

此外更被網民發現，七仙羽在今年2月訪問中曾提及緬甸會發生地震，並指今年定會發生火災，結果韓國發生大火災、緬甸發生7.9級地震，於是網民紛紛指再「七師傅又中」，佩服她的「神預測」。

她在日前出席Hoy TV活動時更稱，在4月問題會更大問題，再次呼籲盡量避免去東北地區，甚至指今年旺火，空難、火災會較多，呼籲暫不要到日本旅行、坐飛機要小心，提議多留港消費。

2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位 有兩個數字不吉利要特別小心

▲ 「七師傅」七仙羽呼籲留港消費。（經濟日報圖片）

七仙羽神預測︱提醒4月特別要小心

同時，七仙羽在昨日（3月30日），於個人社交平台發文提醒：

美麗國多風丶水浸丶火丶車...

台灣丶日本丶印尼丶菲律賓丶美國丶智利丶紐西蘭丶土耳其丶墨西哥丶大陸雲南丶四川丶黑龍江.......旅行要謹慎。

在今日3月最後1日再苦口婆心發文提醒：「4月危險！希望大家出行要小心，南無阿彌陀佛」並表示如果網民真的要出埠，可以Whatsapp全名丶旅行地點丶日期給她代為免費唸經祈求平安。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

另外，她又寫今日至4月4日幸運號碼、衣著顏色等趨吉避凶方法，詳細內容如下：

3月31號星期一

藏曆2月初2

穿黑色，藍色或绿色

冲蛇

最好運數字：3,8

(包括加減乘除，及有此數的原素)

最好運生肖：狗

不宜剪髮：爭執

每日醒你：你若能定，外物就動不了你。你若不定，外物就會決定你。



4月1號星期二

藏曆2月初3

穿绿色丶藍色或黑色

冲馬

最好運數字：3,8,10

(包括加減乘除，及有此數的原素)

最好運生肖：蛇，馬

宜剪髮：招財

每日醒你：能量高的人從不缺錢，錢來找你。



4月2號星期三

藏曆2月初4

穿白色丶金色丶銀色或黃色。

冲羊

最好運數字：4,9,11

(包括加減乘除，及有此數的原素)

最好運生肖：鼠，豬

宜剪髮：有利事業

每日醒你：越嫌棄甚麼，越被甚麼綁架。

例如，想到渣男就恨，宇宙會送你更多渣男。而是轉變自己念頭。



4月3號星期四

藏曆2月初6

穿紅色，粉色，紫色或綠色

冲猴

最好運數字：2,7

(包括加減乘除，及有此數的原素)

最好運生肖：虎，兔

不宜剪髮：不吉

每日醒你：經常認為自己缺少，宇宙令你更缺乏，而是認為自己好豐盛。 4月4號星期五

藏曆2月初7

穿红色，粉色，紫色丶綠色

冲雞

最好運數字：2,7

(包括加減乘除，及有此數的原素)

最好運生肖：羊，猴，雞

不宜剪髮：爭執

每日醒你：越內耗，就越缺乏，而是要時刻感恩。

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】