Leica M11百周年推限量版「中國上海」相機 加推粉絲必儲Steiff泰迪熊+文具+配飾
休閒消費
撰文： 何偉雄
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
今年是Leica I型相機面世踏入100周年，品牌當然要好好慶祝這部經典的相機。原來該型號相機最早出現於德國萊比錫春季博覽會上，加上是首款量產型小巧和功能多樣的35mm Leica相機，為攝影師們帶來方便和創作上更多的可能性，正因如此，Leica在全球範圍內舉辦6場紀念活動，其中的正是這部全球限量100部，獨特之處在於機身鐫刻有 「SHANGHAI CHINA」（中國上海）字樣的Leica M11 100相機。
最新影片推介：
此外，相機以外的周邊產品亦不遑多讓，包括有過百年歷史德國製造的Stieff玩具熊、與帕寫工具品牌Graf von Faber-Castell合作的聯名產品、彩色鉛筆創意套裝、袖口鈕和Tote bag等。
▼點擊圖片放大
+7
+6
甚至由98個木制配件組成的Leica I型相機立體拼圖都出現於這個紀念範疇，對於Leica「忠粉」來說，每一項產品牌都是只此一家，大家可要留意7月正式上架的日期了。
產品查詢：2385 0118
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：