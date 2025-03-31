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Leica M11百周年推限量版「中國上海」相機　加推粉絲必儲Steiff泰迪熊+文具+配飾

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

名為Elsie與Ernst的Stieff玩具熊，向富有遠見的商業領袖Ernst Leitz II及其女兒Elsie Kuhn-Leitz致敬，Elsie身穿白色恤衫，黑色短裙上飾有紅色毛氈徽章和Leica標誌。Ernst採用淺棕色馬海毛材質，身著黑色羊毛西裝，兩者均配備Leica相機微縮模型，各限量500隻。（各 $4,950）

今年是Leica I型相機面世踏入100周年，品牌當然要好好慶祝這部經典的相機。原來該型號相機最早出現於德國萊比錫春季博覽會上，加上是首款量產型小巧和功能多樣的35mm Leica相機，為攝影師們帶來方便和創作上更多的可能性，正因如此，Leica在全球範圍內舉辦6場紀念活動，其中的正是這部全球限量100部，獨特之處在於機身鐫刻有 「SHANGHAI CHINA」（中國上海）字樣的Leica M11 100相機。

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此外，相機以外的周邊產品亦不遑多讓，包括有過百年歷史德國製造的Stieff玩具熊、與帕寫工具品牌Graf von Faber-Castell合作的聯名產品、彩色鉛筆創意套裝、袖口鈕和Tote bag等。

點擊圖片放大
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甚至由98個木制配件組成的Leica I型相機立體拼圖都出現於這個紀念範疇，對於Leica「忠粉」來說，每一項產品牌都是只此一家，大家可要留意7月正式上架的日期了。

產品查詢：2385 0118

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