好人好事｜50歲男子中環暈倒獲3名途人陪伴安慰終不治　途人家屬：希望臨終前不孤單

【中環／暈倒／急救】一名50歲男子日前在中環德己立街突然暈倒，惜送院後證實不治。事主在暈倒時，一名熱心女途人曾上前施援，陪伴協助報案，途人家屬在Threads平台上發帖，冀事主大步檻過，然而最終事與願違，對此感到非常遺憾，「希望呢位先生臨走前都感受到陌生人嘅愛啦」。

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事發於上週六下午12時41分，警方接獲報案，指一名姓朱的50歲男子在中環德己立街1號對開懷疑暈倒。救護員接報後到場，發現男子昏迷，隨即將其送往律敦治醫院搶救，最終證實不治，死因待驗屍後確定，案件已列為「送院時死亡」進行跟進。

事發後翌日，有網民透露其妹妹是首位發現姓朱男子在街上昏迷，

我妹妹確實都好驚，但當時無咩人上前幫手，冷靜完就上前幫佢。我妹妹想抬高佢對腳，但係有路人話唔好掂佢，所以佢唯一可以做就係不斷拍醒佢。

網民提到，其妹妹不斷地試圖拍醒事主，但對方呼吸微弱沒有反應，隨後又有一對情侶上前協助，惟3人都不懂急救，附近也找不到AED機，最終妹妹只能幫事主收拾行囊，直至他被救護車接走。

網民透露妹妹因不懂急救而感到內疚，並表示2人日後會報讀急救班。

阿妹覺得唔開心，佢話如果識急救就好啦。希望幫到身邊每一個有需要嘅人，好過需要用嘅時候咩都唔識。

網民亦強調，妹妹在男子昏倒時一直陪伴在側，並不斷安慰，同場亦有一對情侶一同協助，希望其家人知道事主在臨終前並不孤單，「希望呢位先生臨走前都感受到陌生人嘅愛啦」。

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帖文曝光後，不少網民留言讚揚這名女途人善良，「你妹妹做得好好，雖然有關人士不幸逝世，但係你妹妹助人精神值得肯定」、「要讚賞下妹妹，行出第一步已經勇氣可加！」、「肯幫手已經好勇敢，有急救牌都未必敢幫手」、「好人一生平安」。

不過，也有網民關心女途人的心理狀態，擔心她會受到心理影響，叮囑家人多加關注。「你妹妹好好人有善心！陪下妹妹，可能佢都嚇親呢」、「可以留意下妹妹，目擊生命流逝衝擊都好大」。

同場加映｜遇到有人昏迷時的處理手法

根據香港政府一站通的資料，如果同行的人士突然昏迷，或者遇到有人已陷入昏迷時，應該：

保持鎮定，立即致電緊急熱線 999 召喚救護車。

幫助病人側臥，讓他口裏的唾液或嘔吐物流出來。

鬆開緊箍著病人頸部、胸部和腰部的衣飾。

給病人蓋上毛毯或衣物，為他保暖。

陪伴病人直至救護員到達。

不應該：

用枕頭或其他物件墊起病人的頭部。

強行令病人坐起來。

讓病人進食或飲水。

同場加映｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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同場加映｜心跳停頓患者10分鐘內沒有施救 死亡率達100%

本港心臟科專科醫生王泰鴻醫生曾指出，醫學上沒有所謂的黃金時間，一旦出現心跳停頓 （Cardiac arrest），即昏迷不醒、沒有心跳、沒有血壓，就要立即進行CPR及使用AED，而且越快越好。他又提到，如果病人心跳停頓（Cardiac arrest）後，每延遲1分鐘做CPR，或於未有在適當時候用AED，死亡率就會增加7-10%。即代表心跳停頓（Cardiac arrest）的患者，10分鐘內沒有接受施救，死亡率會接近100%。

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