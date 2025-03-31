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香港創科｜激光設備生產商Laservall擬未來五年在港投資三億元　擴展團隊規模+發展AI自動生產化流程

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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總部設於香港的激光設備生產及供應商鐳射沃（Laservall）今（31日）宣布，將在未來五年投資三億港元，擴大在香港的投資和業務創新。

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以其高精度激光解決方案及自動化系統服務、提供用於智能手機和電動車相機模組的微激光噴射焊接、切割、打標設備的Laservall，去年在科學園設立研發中心，目前客戶包括三星、LG、Tesla及比亞迪等。

該企今亦相繼宣布，未來五年計畫投資在港投資三億元，加強先進製造產業的科研、升級智能生產規模、培育創科人才，以鞏固香港作為公司科研總部的地位，並探討在香港設立先進製造基地的可行性。Laservall 首席執行長Andrew Kim表示，目標2026年香港科研團隊規模可擴大一倍，且將會聚焦於三大業務發展，分別為：MLS（Micro Laser Solution微型雷射解決方案）、MAS（Micro Assembly Solution微裝配解決方案）及LECO（Laser Eco Solution雷射生態環境解決方案），為全球客戶提供客製化的創新解決方案。

Laservall首席執行長Andrew Kim表示，該企是次的投資將主要用作加速以AI的自動化生產流程、推動實時排障以及提升效率。亦計劃於2026年將科研團隊規模擴大一倍，以鞏固香港作為公司科研總部的地位，並正探討在港設立先進製造基地的可行性。（曾曉汶攝）

該企首席財務長陳家輝則透露，三億資金中，三分一將用於培訓和招聘人才、亦有三分一會用在設施，「希望能夠將AI融入，令生產變得自動化，提升效率。」他補充，目前該企已逐步升級機器，最新型號的XMLS系統就已經加入了自動化生產和AI技術，可以快速進行焊接。

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他又強調，之所以會選擇在香港大額投資，是因為這裡科研生態圈發展蓬勃，也是國際金融中心，能為公司提供不同融資方式。加上政府亦提供了各類的聘請人才的優惠措施，是絕佳選擇。

創新科技及工業局局長孫東出席簡報會時提到，今次Laservall的投資計畫，是展示對香港創科產業的信心。

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