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緬甸地震︱緬甸7.9級地震「KK園區」災況曝光　受困豬仔逃脫失敗傳絕望訊息

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 9 分鐘前

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緬甸7.9級地震「KK園區」災況曝光　受困豬仔逃脫失敗傳絕望訊息

【KK園區／緬甸地震／詐騙／地震災情／地震預言】「KK園區」地震後繼續營業！緬甸3月28日發生7.9級地震，許多人關注緬甸KK詐騙園區的災情。有受困園區的「豬仔」透露當地受災情況，坦言園區內部仍警衛森嚴，逃脫希望渺茫。

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據外媒報道，是次緬甸地震使鄰近國家也災情嚴重，包括泰國一棟興建中的高樓被震垮。但是，由於地震震央距離臭名昭著的妙瓦底「KK園區」逾800公里，因此外界關注的詐騙園區實際上並無受多大影響，令想趁機逃脫園區的「豬仔」大失所望。

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KK園區災情曝光：不受影響

馬來西亞國際人道主義組織（MHO）公關總監辜健鈫指出，在得知緬甸地震消息後，想到若KK園區受地震波及，或許能為「豬仔」尋得逃脫機會，因此第一時間透過WhatsApp聯絡一名受困KK園區的華裔「豬仔」，了解當地受災情況。

可惜，對方透露，地震時園區內雖有輕微晃動，但建築結構穩固，未造成任何損害；園區運作仍然如常，詐騙集團的監管和控制未見鬆動。部分「豬仔」曾嘗試逃脫，但園區內四處仍有武裝人員巡邏，難以成事。

「豬仔」逃脫失敗 傳絕望訊息

「豬仔」通過WhatsApp回覆辜健鈫，稱目前處境安全。惟所在的園區未受地震波及，讓受困園區的他原本寄望設施被震毀、能趁亂逃亡的夢想破滅。最終詐騙活動仍照常進行，使他們陷入更深的絕望和無助。

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據辜健鈫提供的訊息截圖可見，「豬仔」回傳訊息寫道：

我也希望發生地震的是這裡，這樣我們就可以跑出去了，結果沒有影響。

辜健鈫坦言，現階段並不是營救「豬仔」的最佳時機，需要繼續觀察、周全部署才能行動。MHO組織正持續盡力尋找方法和機會，拯救被困詐騙園區的受害者。

同場加映：目擊嚴重事故可引發焦慮症

目擊嚴重事故，即使自身並未直接受傷都可能引發急性壓力反應，甚至再演變為創傷後遺症（PTSD, Post-traumatic Stress Disorder）。據青山醫院資料，創傷後壓力症是一種焦慮症，此病症發生於一個人經歷過巨大的威脅性或災難性的事件，例如天災、嚴重的意外、目睹別人慘死，或親歷暴力罪案。創傷後遺症的病徵，有可能於創傷事件發生後立即、數周後或數月後出現，但通常在事件發生後的6個月內出現。創傷後壓力症的病徵主要有3方面：

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同場加映: 地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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