親子自助餐優惠｜美麗華酒店自助餐買一送一　$281起歎冰鎮海鮮/燒牛肉/片皮鴨

▲ 美麗華酒店自助餐買一送一，$281起歎冰鎮海鮮、燒牛肉、片皮鴨等。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】又有超筍自助餐優惠！美麗華酒店推出自助餐買一送一，人均低至$281起，即可歎冰鎮海鮮、即切燒牛肉等美食。另外，復活節及母親節自助晚餐亦有買二送二優惠，即睇詳情！

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自助餐優惠｜美麗華酒店自助餐買一送一

美麗華酒店4月一連4星期推出不同主題自助餐。4月1日至4月5日供應寶島和風盛宴自助午餐，精選菜式包括冰鎮海鮮、熟鮮鮑魚、京式片皮鴨、即切燒牛肉、海膽醬帶子壽司、鱆紅魚薄切玄米茶冷麵漬、鮑魚八爪大板燒、台灣鹵肉拼等。

4月7日至13日推出京川滬味力自助午餐，供應一系列美食如冰鎮海鮮、當歸杞子花雕醉鮑魚、京式片皮鴨、川辣紅油蟹、蟹粉小籠包、湘味香辣蝦、蔥爆牛肉、 鎮江香酥肉、金腿雲吞雞等。

喜歡泰國菜的朋友，不要錯過4月14日至17日供應的喜越之泰自助午餐，必試推介有冰鎮海鮮、京式片皮鴨、 即切燒牛肉、辣蟹肉柚子沙律、巴堤雅雜錦串燒 （雞肉、牛肉、帆立貝、墨魚丸、牛丸、青口）、花膠海鮮脆米石鍋湯、泰式烤雞配椰香飯、泰風鐵板蠔仔炒蛋、烤青咖喱羊架等。

至於4月22日至27日則會供應星馬尋味之旅自助午餐，除了必吃的：冰鎮海鮮、京式片皮鴨、即切燒牛肉外，還有娘惹燒豬手、星洲海南雞、新加坡麥皮蝦、吉隆坡蕉葉烤魚、椰漿飯、牛油黑胡椒炒蝦、古法石鍋肉骨荼等等。

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【KKday 買一送一】平日自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：$562/2位，平均$281/位（原價 $1,030/2位）

【KKday 買一送一】週末自助早午餐

用餐時間：11:45 – 14:45

優惠價：$682/2位，平均$341/位（原價 $1,250/2位）

（價錢已包括加一服務費）

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自助餐優惠｜極尚和牛自助晚宴買二送二

美麗華酒店由即日起4月30日推出YAMM 極尚和牛自助晚宴，供應多款和牛美食，包括炙燒胡椒和牛小排醃漬、吞拿魚開心果沙律汁A4和牛柳薄燒、中拖和牛箱押壽司、甲羅燒和牛棋子、火焰雪花和牛肉眼、慢燒澳洲安格斯和牛肉眼等，還有蛋他他鍋燒、蠔肉、即切京式片皮鴨等熱葷，以及Haagen-Dazs 雪糕、豆腐花等甜品。

【KKday 買二送二】週末自助晚餐｜復活節及母親節適用

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：$1,940/4位，平均$485/位（原價 $3,556/4位）

母親節 $2,036/4位，平均$509/位（原價 HK$3,732/4 位）

（價錢已包括加一服務費）

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自助餐優惠｜下午茶自助餐買二送二

另外，酒店亦推出春韻果漾下午茶自助餐，精選美食有檸檬及柚子奶油布列塔尼酥餅、紅莓焦糖奶油 蛋糕西西里開心果泡芙配櫻桃果醬、檸檬淋醬大理石巧克力蛋糕、粉紅漿果 甜甜圈及香草奶油蛋糕、香橙麵包布丁、桃子覆盆子千層蛋糕。現場還有巧克力噴泉，供應草莓、鬆餅、哈密瓜、棉花糖等伴碟小點。至於鹹點有泰式美食、炒麵及點心、海鮮等等。

【KKday 買二送二】春韻果漾下午茶自助餐

用餐時間：15:30 – 17:45

優惠價：$836/4位，平均$209/位（原價 $1,532/4位）

（價錢已包括加一服務費）

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美麗華酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：2025年3月31日12:00至4月6日23:59

體驗日期：2025年4月3日至5月31日

地址：尖沙咀彌敦道118-130號（地圖）

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