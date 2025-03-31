趙露思患抑鬱症｜趙露思復出1反應極不尋常　全網瘋狂揣測 電視台刪片段

【趙露思／抑鬱症／腦霧／後遺症】26歲內地演員趙露思近期復工拍攝綜藝真人騷《小小的勇氣》，日前節目中，她接受工作人員訪談期間突然「斷片」，出現疑似「腦霧」症狀，其心理情況讓人擔憂。

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趙露思患抑鬱症｜拍攝期間突「斷片」 電視台急刪片段

內地演員趙露思近期復工拍攝綜藝真人騷《小小的勇氣》節目期間，突然「斷片」疑似出現「腦霧」反應。當時片段中是趙露思近鏡，上一秒她還是笑意盈盈，隨即臉上笑容瞬間消失，雙眼失焦，期間語言混亂、神情呆滯等。待幾秒後，她才回過神來，恢復正常狀態笑著回應工作人員問題說「不知道」。事後節目組對內容進行調整，正片與加更片段共刪減近10分鐘內容。

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趙露思患抑鬱症｜病前每日只睡2小時仍精力充沛

網民擔心趙露思心理健康狀況，相關片段被剪輯上載至微博，迅速登上熱搜。趙露思曾在《小小的勇氣》節目中曾談論自己病情，坦言過去長期處於高強度工作狀態：

每天只睡2小時，但我覺得精力往前充沛，可以一天當兩天用。每天拍完戲、拍廣告，然後很興奮，拍完再回來。

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趙露思患抑鬱症｜承認透支生命地工作

後來出現軀體化症狀，她身體無故出現不適，如心悸、軀體疼痛等症狀，但求醫後卻發現所謂的患處沒有任何問題。後來確診抑鬱症後，她需要服用藥物導致記憶力衰退，甚至影響台詞背誦能力。節目中反省自己，認同自己當時「對生命沒有敬畏」，對身體不注意亦沒有覺得有甚麼問題。

趙露思患抑鬱症｜腦霧常見於焦慮或抑鬱患者

對於趙露思疑似出現「腦霧」反應，醫學界專稱為「認知功能障礙」，是一種常見於焦慮或抑鬱患者的精神症狀，主要表現為認知功能障礙、記憶力減退等。綜合哈佛醫學院多項針對「腦霧」的研究報告指出，長期壓力可能透過激素與炎症途徑干擾大腦認知功能，長期壓力會導致體內激素失衡，皮質醇持續升高，破壞大腦前額葉皮質（負責決策、記憶）與海馬體（記憶整合）的神經元連接，造成「思考遲鈍、專注力下降」等症狀。此外，全身慢性發炎亦會影響大腦神經傳導的效率。

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