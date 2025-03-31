港鐵車站設施｜港鐵出入口改善工程陸續完工　何文田將新增2個出入口

▲ 何文田站將增設2個出入口，分別連接附近新落成的社區，預計本年內完成。（資料圖片）

立法會鐵路事宜小組委員會今早（31日）討論港鐵提升設施的最新進展。港鐵常務總監楊美珍表示，目前每日平均服務超過500萬人次乘客，港鐵正不斷提升車站通達性，多項新增或提升的出入口設施已先後啟用。

楊美珍指，現時港鐵重鐵、機場快綫和高鐵網絡99個車站及68個輕鐵站，為進一步提升乘客的出行體驗，港鐵將持續投放資源提升車站設施及推動智慧出行。她指，去年多項新增或提升的出入口設施已先後啟用，包括元朗站和黃竹坑站的新建出入口，接駁至鄰近商場及社區；筲箕灣站A3出入口加建扶手電梯及提升採光的改善工程；美孚站A出入口新建連接地面及大堂的升降機、欣澳站A出入口的斜道重建工程等，便利乘客往來車站及周邊社區設施。

此外，港鐵會繼續推進各出入口工程，其中何文田站將增設2個出入口，分別連接附近新落成的社區，工程預計於本年內完成。而大窩口站加設C出入口的工程已經展開，預計2028年完成。

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