  • 14°C
香港時間：2025331日 (一) 12:36

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學霸家庭︱伍詠薇與兩學霸兄聚會意外曝光二哥樣貌　大哥女兒讀港大博士IQ達140

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

伍詠薇與兩兄家庭聚會。

【伍詠薇/伍經衡/補習天王】很多人都知道伍詠薇有個補習天王大哥伍經衡，但原來伍詠薇還有一名二哥叫伍緯衡，而且同樣都是學霸，日前三兄妹家庭聚會時，一向低調的二哥，樣貌意外曝光，而且他還是專業人士！

最新影片:

湊得輕鬆啲
親子化妝｜星級化妝師示範小朋友日常+舞台妝　5技巧避免老氣1招增加搶眼度

學霸家庭︱二哥是註冊物理治療師

伍詠薇自幼家貧，在西環觀龍樓長大，與兩位哥哥不同，她曾受訪表示讀書成績不好，更差點誤入歧途。伍詠薇早年選亞洲小姐入行，入行後拍下不少經典劇集，而伍詠薇的兩位哥哥選擇在其他行業發展。伍詠薇的大哥是補習名師伍經衡，而二哥伍緯衡就是註冊物理治療師。伍詠薇在社交網分享家庭聚會照，令兄妹合照久違曝光。

點擊圖片放大
+5
+4

學霸家庭︱伍詠薇意外洩二哥的近照

伍詠薇罕有於IG上載家庭照，留言表示與兩位親哥哥「拍拖撐枱腳，把酒談心事。」她並指家人永遠是她的最強後盾，有非常愛錫她的哥哥與阿嫂，令她感到非常幸福，希望一家人都身體健康，開心快活。雖然伍詠薇分享的照片只見大哥伍經衡，不過伍詠薇在發文時tag了大嫂與二哥伍緯衡的IG帳號，令二哥伍緯衡私人帳號的頭像曝光，意外洩二哥的近照。

點擊圖片放大
+5
+4

學霸家庭︱伍經衡創辦大型補習社遵理學校

伍詠薇大哥、現年61歲的伍經衡（Richard Eng）年初港大博士畢業，Richard Eng讀小學時的英文科成績很差，讀小六時在全班42人中考第41名，直至升上初中後，遇到良師才不斷進步。最終他在赤柱聖士提反書院完成中學課程，並於1989年畢業於香港中文大學市場學系。

他畢業後任教英文科逾25年，後創辦大型補習社遵理學校，成為補習名師，至2014年11月，Richard Eng發表題為「追求平淡告別香港另覓人生方向」的補習界退出宣言，引退原因是女兒伍雅愉於2015年到美國升學，由於不想一家人分隔兩地，遂決定舉家前往美國，而且他也非常享受與女兒一起學習的時光。

學霸家庭｜2011年修讀香港大學應用語言系碩士

好學不倦的Richard Eng於2011年至2013年修讀香港大學應用語言系碩士課程，至2019年再修讀港大博士學位，日前終於畢業，他於社交平台分享心情：「昨天HKU博士論文口頭辯護圓滿結束，我卒之畢業了，正式成為Dr. Eng！」

學霸家庭｜伍經衡女兒智商達140

而Richard Eng的28歲女兒伍雅愉，同樣正修讀香港大學博士學位，並將於10月畢業，她智商達140的資優兒童，於2015年畢業於漢基國際學校，曾於美國塔夫茨大學留學，兩父女平時以英語溝通，一門兩傑，非常厲害。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

補習名師｜Richard Eng與女兒同修港大博士學位畢業　伍詠薇胞兄公屋出身英文差發奮成名師
20:28 2025/01/27
補習名師｜Richard Eng與女兒同修港大博士學位畢業　伍詠薇胞兄公屋出身英文差發奮成名師
姜濤童年｜姜濤自爆曾在麥當勞補習數學　成績差被當眾訓示：試過喺度俾阿媽打
17:39 2025/03/29
姜濤童年｜姜濤自爆曾在麥當勞補習數學　成績差被當眾訓示：試過喺度俾阿媽打

你可能感興趣

補習名師｜Richard Eng與女兒同修港大博士學位畢業　伍詠薇胞兄公屋出身英文差發奮成名師
20:28 2025/01/27
補習名師｜Richard Eng與女兒同修港大博士學位畢業　伍詠薇胞兄公屋出身英文差發奮成名師
姜濤童年｜姜濤自爆曾在麥當勞補習數學　成績差被當眾訓示：試過喺度俾阿媽打
17:39 2025/03/29
姜濤童年｜姜濤自爆曾在麥當勞補習數學　成績差被當眾訓示：試過喺度俾阿媽打
伍詠薇 補習社 物理治療師 伍經衡 聖士提反書院 赤柱 香港中文大學 香港大學

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期