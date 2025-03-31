學霸家庭︱伍詠薇與兩學霸兄聚會意外曝光二哥樣貌　大哥女兒讀港大博士IQ達140

▲ 伍詠薇與兩兄家庭聚會。

【伍詠薇/伍經衡/補習天王】很多人都知道伍詠薇有個補習天王大哥伍經衡，但原來伍詠薇還有一名二哥叫伍緯衡，而且同樣都是學霸，日前三兄妹家庭聚會時，一向低調的二哥，樣貌意外曝光，而且他還是專業人士！

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學霸家庭︱二哥是註冊物理治療師

伍詠薇自幼家貧，在西環觀龍樓長大，與兩位哥哥不同，她曾受訪表示讀書成績不好，更差點誤入歧途。伍詠薇早年選亞洲小姐入行，入行後拍下不少經典劇集，而伍詠薇的兩位哥哥選擇在其他行業發展。伍詠薇的大哥是補習名師伍經衡，而二哥伍緯衡就是註冊物理治療師。伍詠薇在社交網分享家庭聚會照，令兄妹合照久違曝光。

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學霸家庭︱伍詠薇意外洩二哥的近照

伍詠薇罕有於IG上載家庭照，留言表示與兩位親哥哥「拍拖撐枱腳，把酒談心事。」她並指家人永遠是她的最強後盾，有非常愛錫她的哥哥與阿嫂，令她感到非常幸福，希望一家人都身體健康，開心快活。雖然伍詠薇分享的照片只見大哥伍經衡，不過伍詠薇在發文時tag了大嫂與二哥伍緯衡的IG帳號，令二哥伍緯衡私人帳號的頭像曝光，意外洩二哥的近照。

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學霸家庭︱伍經衡創辦大型補習社遵理學校

伍詠薇大哥、現年61歲的伍經衡（Richard Eng）年初港大博士畢業，Richard Eng讀小學時的英文科成績很差，讀小六時在全班42人中考第41名，直至升上初中後，遇到良師才不斷進步。最終他在赤柱聖士提反書院完成中學課程，並於1989年畢業於香港中文大學市場學系。

他畢業後任教英文科逾25年，後創辦大型補習社遵理學校，成為補習名師，至2014年11月，Richard Eng發表題為「追求平淡告別香港另覓人生方向」的補習界退出宣言，引退原因是女兒伍雅愉於2015年到美國升學，由於不想一家人分隔兩地，遂決定舉家前往美國，而且他也非常享受與女兒一起學習的時光。

學霸家庭｜2011年修讀香港大學應用語言系碩士

好學不倦的Richard Eng於2011年至2013年修讀香港大學應用語言系碩士課程，至2019年再修讀港大博士學位，日前終於畢業，他於社交平台分享心情：「昨天HKU博士論文口頭辯護圓滿結束，我卒之畢業了，正式成為Dr. Eng！」

學霸家庭｜伍經衡女兒智商達140

而Richard Eng的28歲女兒伍雅愉，同樣正修讀香港大學博士學位，並將於10月畢業，她智商達140的資優兒童，於2015年畢業於漢基國際學校，曾於美國塔夫茨大學留學，兩父女平時以英語溝通，一門兩傑，非常厲害。

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