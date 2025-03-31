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年輕立遺囑︱年輕人誤以為立遺囑屬長者專利　律師親授立遺囑前注意事項

家事百科

發布時間： 1 小時前

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年輕人為自己、為家人著想應及早立下遺囑。

近日，當代華語樂壇的重要音樂人方大同（Khalil Fong）驟然離世，令無數樂迷震驚和悲痛。年僅41歲的他正值創作的巔峰期，卻因健康問題永遠離開了我們。這一突如其來的消息不僅讓人惋惜一位優秀音樂人的逝去，更深刻地提醒著我們生命的脆弱與無常。

方大同的離世觸發了一個我們常常避而不談的話題：遺產規劃與立遺囑。在許多人，尤其是年輕人的觀念中，遺囑只是老年人或富人需要處理的事。然而，生命本就充滿不確定性，無論年齡大小，提前規劃都是對自己和所愛之人負責的表現。

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年輕立遺囑︱年輕人對立遺囑常見誤解

1.「我還年輕，不需要考慮這些」

這可能是最為普遍的誤解。許多年輕人認為遺囑是專為老年人準備的，自己正值青春，死亡遙不可及，立遺囑似乎言之過早。然而，意外和疾病從不分年齡。若不幸發生意外，未提前立下遺囑將使家人在悲痛之餘還要面對複雜的遺產處理程序。

2.「我沒有太多財產，不需要立遺囑」

許多年輕人覺得自己財產有限，不足以立遺囑。但實際上，遺囑的内容遠不止金錢和房產，還包括數碼資產（如社交媒體賬戶、電子郵件、雲端存儲）、個人珍藏（如音樂、藝術品、收藏品）甚至寵物的安置等。這些物品在法律上或許價值不高，但對個人和親友而言卻具有彌足珍貴的情感價值。

3.「立遺囑程序複雜且昂貴」

不少人誤以為立遺囑需要耗費大量時間和金錢，但事實上，基本遺囑的製作相對簡單，費用也較爲合理。現在有許多專業律師事務所都提供針對年輕人的遺囑服務，僅價格親民，流程亦更爲簡化。

年輕立遺囑︱為何年輕人及早規劃遺產

若沒有立下遺囑，遺產將按照法定繼承規則進行分配，這可能與您的真實意願不符。特別是在非傳統家庭關係（如未婚同居伴侶）中，若無遺囑，伴侶可能無法獲得任何遺產。通過立遺囑，您可以確保自己的資產能按照個人意願分配給真正重要的人。

突然失去親人已是對家人的巨大打擊，若再加上複雜的遺產處理程序，無疑會使他們的悲痛雪上加霜。一份清晰的遺囑能提供明確指示，減少家人在處理遺產時的衝突和困惑，讓他們能更專注於情感療癒。

年輕立遺囑︱管理數碼遺產

現代年輕人擁有大量數碼資產，包括社交媒體賬戶、雲端存儲、加密貨幣等。若沒有留下明確指示，這些資產可能永遠無法被妥善處理或轉移。通過遺囑，您可包含數碼遺產處理指引，確保重要的數碼財產和信息得到妥善安排。通過遺囑，可以將部分遺產捐贈給支持的慈善機構或事業，延續價值觀和信念，讓生命以不同形式繼續產生積極影響。

年輕立遺囑︱立遺囑實用建議

1.盤點您的資產

首先全面盤點擁有的資產，包括有形資產（如銀行賬戶、投資、房產、珍貴物品）和無形資產（如知識產權、數碼資產）。別忘了負債部分，如貸款、按揭等。

2.確定受益人

仔細考慮誰應該是遺產的接收者。這可能包括家人、朋友、伴侶、慈善機構等。明確各受益人應獲得的具體資產或比例。

3.選擇遺囑執行人

遺囑執行人負責執行遺願，確保遺產按意願分配。應該選擇信任且有責任感的人，最好具備基本的財務知識。

4.考慮特殊情況

如果有未成年子女，應在遺囑中指定監護人。若有寵物，也應安排好它們的未來照顧者。若有特殊的醫療意願，可能需要準備預設醫療指示。

5.尋求專業協助

雖然現在有許多線上工具可協助立遺囑，但最好諮詢專業律師，確保遺囑符合本地法律要求且能有效執行。許多律師事務所提供初次免費諮詢，可先了解基本程序和費用。

6.定期更新

人生階段變化時（如結婚、生子、購房、創業），應相應更新遺囑。建議至少每3-5年檢視一次遺囑內容是否仍符合現況。

年輕立遺囑︱立遺囑是對人生負責

方大同的驟然離世提醒我們生命的寳貴與脆弱。無論年齡大小，我們都應該以坦然開放的態度面對生命的不確定性，並做好充分的準備。立遺囑并非一種消極的行為，而是對自己人生負責、對所愛之人負責的表現。

當我們勇於面對生命的有限性，反而能更珍惜當下的每一刻，活出更有意義的人生。正如方大同的音樂將永遠留在世間一樣，通過妥善的遺產規劃，我們的愛與關懷也能超越生命的界限，繼續溫暖那些我們在乎的人。生命無常，但愛可以延續。及早規劃，不僅是為了應對未來的不確定性，更是對當下生活的尊重與負責。

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撰文 : 高葉律師行（Hugill & Ip）

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