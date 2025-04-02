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IB考試攻略｜3大IB應試攻略無懼生物科新卷挑戰　宜增生物實驗經驗善用數據分析

升學教育

發布時間： 2 小時前

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3大IB應試攻略無懼生物科新卷挑戰，增實驗經驗數據分析運用理論。

【IB考試攻略/IB課程】隨著IB生物課程在2025年推出新大綱，卷1B的設定將著重於，學生如何運用基本知識來回答與實驗有關的問題。這一變化對學生提出了新的挑戰，但同時也提供機會，讓學生能夠將日常校內實驗經驗，轉化為應對考試的策略。以下是幾個方法，幫助學生更好地準備卷1B試題。

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IB考試攻略｜1.深入理解實驗設計

在日常實驗中，學生應該仔細觀察每一個實驗步驟，理解其目的和原理。考試中，卷1B可能會要求學生解釋實驗設計的合理性，這時學生因著過去在校做實驗的經驗，應該會學會：

  • 確定變量：了解獨立變量、依賴變量和控制變量的區別。例如，在一個測試植物生長的實驗中，土壤類型是控制變量，而水分則是獨立變量。
  • 設計實驗：能夠獨立設計一個實驗，並清晰地表達出實驗+步驟和預期結果。

IB考試攻略｜2.應用數據分析技能

卷1B可能會涉及數據的分析和解釋。學生在日常實驗中進行數據記錄和分析時，應該已學懂繪製圖表，學會如何將實驗數據以圖表形式呈現，這不僅有助於數據分析，也能提高考試中的表達能力。另外，還有數據解釋，學生要練習如何從數據中提取有意義的信息，並能夠用科學術語進行解釋。例如，能夠說明數據趨勢或相關性。

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IB考試攻略｜3.加強理論知識與實踐的結合

在日常實驗中，理論知識的運用是關鍵。學生應該學會如何將課堂上學到的生物理論知識應用到實驗中：

  • 理解生物過程：如光合作用、呼吸作用等，能夠在實驗中具體說明這些過程如何影響實驗結果。
  • 運用科學原則：例如，在討論酶的活性時，理解pH和溫度對酶活性的影響，並能夠在實驗中加以應用。

面對IB生物卷1B的考試，學生可以通過日常校內實驗經驗來增強應對能力。從深入理解實驗設計到強化數據分析技能，這些實際經驗將成為學習及應試的寶貴資源。另外，坊間也有一些綜合了生物實驗的程序、原理解構、儀器運用等的參考資料，認真溫習資料後也定必事半功倍。通過有效的準備和反思，學生能夠在考試中自信地應對各種挑戰，展現出他們的生物學知識和實驗能力。

【文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載】

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撰文 : Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人

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