  • 14°C
香港時間：2025331日 (一) 12:36

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

AI｜私隱署發指引　助機構制定僱員使用生成式AI政策

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

私隱專員公署今日發表《僱員使用生成式 AI 的指引清單》。（資料圖片）

私隱專員公署今日（31日）發表《僱員使用生成式 AI 的指引清單》，建議機構在制定其僱員使用生成式 AI的指示時，定明獲准使用生成式AI的範圍，以及僱員不能為進行非法或有害的活動使用生成式AI 工具。

私隱署調查顯示，69%受私隱專員公署今日（31日）發表《僱員使用生成式 AI 的指引清單》訪企業認為於公司營運中使用人工智能（AI）帶來私隱風險，生成式AI亦在新興技術中存在最高私隱風險；而65%企業有採用數據安全防護措施。

《指引》建議，機構在制定其僱員使用生成式 AI 的內部政策或指引時，定明獲准使用生成式AI的範圍，包括公眾可用或內部開發的生成式 AI工具，以及獲准許的用途，例如起草、總結資訊、生成文本等，以及政策或指引適用的對象。機構亦應提供清晰指示，說明可輸入至生成式 AI 工具的資訊種類及數量，例如是否包含個人資料或其他資料、輸出資訊的獲准許用途、輸出資訊的獲准許儲存方式、所適用的資料保留政策，以及其他須遵從的相關內部政策。

《指引》亦建議訂明，僱員不能為進行非法或有害的活動使用生成式AI 工具，並強調僱員有責任透過校對及查核事實等方式核實AI 生成的結果是否準確、有責任更正及報告帶有偏見或歧視的AI 生成結果。《指引》亦應訂明僱員可用哪些裝置來取用生成式 AI工具、獲准許可使用生成式AI工具的僱員類別，例如有工作需要、曾接受相關培訓及已獲事先批准的僱員，並要求僱員使用高強度的用戶憑證、在生成式 AI 工具保持嚴格的保安設定，以及根據機構的 AI 事故應變計劃報告AI事故。

《指引》建議機構提高政策或指引的透明度，定期向僱員傳達政策或指引，並及時告知僱員任何更新；同時教育僱員如何有效及負責任地使用生成式 AI工具，包括說明工具的能力及限制，提供實務建議及例子和鼓勵僱員閱讀工具的私隱政策及使用條款等。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期