AI｜私隱署發指引　助機構制定僱員使用生成式AI政策

▲ 私隱專員公署今日發表《僱員使用生成式 AI 的指引清單》。（資料圖片）

私隱專員公署今日（31日）發表《僱員使用生成式 AI 的指引清單》，建議機構在制定其僱員使用生成式 AI的指示時，定明獲准使用生成式AI的範圍，以及僱員不能為進行非法或有害的活動使用生成式AI 工具。

私隱署調查顯示，69%受私隱專員公署今日（31日）發表《僱員使用生成式 AI 的指引清單》訪企業認為於公司營運中使用人工智能（AI）帶來私隱風險，生成式AI亦在新興技術中存在最高私隱風險；而65%企業有採用數據安全防護措施。

《指引》建議，機構在制定其僱員使用生成式 AI 的內部政策或指引時，定明獲准使用生成式AI的範圍，包括公眾可用或內部開發的生成式 AI工具，以及獲准許的用途，例如起草、總結資訊、生成文本等，以及政策或指引適用的對象。機構亦應提供清晰指示，說明可輸入至生成式 AI 工具的資訊種類及數量，例如是否包含個人資料或其他資料、輸出資訊的獲准許用途、輸出資訊的獲准許儲存方式、所適用的資料保留政策，以及其他須遵從的相關內部政策。

《指引》亦建議訂明，僱員不能為進行非法或有害的活動使用生成式AI 工具，並強調僱員有責任透過校對及查核事實等方式核實AI 生成的結果是否準確、有責任更正及報告帶有偏見或歧視的AI 生成結果。《指引》亦應訂明僱員可用哪些裝置來取用生成式 AI工具、獲准許可使用生成式AI工具的僱員類別，例如有工作需要、曾接受相關培訓及已獲事先批准的僱員，並要求僱員使用高強度的用戶憑證、在生成式 AI 工具保持嚴格的保安設定，以及根據機構的 AI 事故應變計劃報告AI事故。

《指引》建議機構提高政策或指引的透明度，定期向僱員傳達政策或指引，並及時告知僱員任何更新；同時教育僱員如何有效及負責任地使用生成式 AI工具，包括說明工具的能力及限制，提供實務建議及例子和鼓勵僱員閱讀工具的私隱政策及使用條款等。

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