緬甸地震｜緬甸7.9級強震能量相當於177顆原子彈　專家示警： 台灣未來數周恐爆6級地震

【緬甸地震/地震/台灣地震】緬甸周五（28日）發生7.9級強烈地震，甚至波及泰國曼谷，有專家就指出，其釋放的能量相當於177顆原子彈，並示警台灣未來數周可能發生6級以上的地震，提醒1個地域需特別留意。

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綜合《ETtoday新聞雲》、《聯合新聞網》等台媒報道，當地中央氣象署地震中心前主任郭鎧紋指出，緬甸地震是今年截至目前規模最大的地震，所釋放的能量相當於177顆原子彈。而前兩次規模超過7級的地震，分別發生於1月7日中國青藏高原南部（規模7.1）及2月8日加勒比海開曼群島（規模7.6），當中與台灣較有關聯的，是青藏地震與此次緬甸地震的成因。

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他表示，這次地震的成因與1月7日的青藏高原地震一樣，都是印度板塊推擠歐亞大陸板塊，且都發生在「比喜馬拉雅造山帶再更動變一點的造山帶」。回顧1月青藏高原發生7.1地震時，郭鎧紋就曾指出，揚子地塊（華南板塊）可能因為應力傳遞對台灣西部造成影響；他指，青藏高原受印度板塊向北推擠，繼而向東北方向移動，推擠到揚子地塊，「從四川盆地一直到台灣，這都屬於揚子地塊。」

緬甸地震｜台灣未來數周恐爆6級地震

當時他曾預警台灣可能會受影響，之後1月21日嘉義大埔、台南楠西果真發生規模6.4級的地震。鑒於此次緬甸地震與1月的青藏高原地震成因相同，郭鎧紋示警，未來數周台灣要注意可能會觸發規模6以上的地震。他提醒道：

我們未來兩個禮拜還是要稍微注意一下，看有沒有應力轉移的情形。如果有，我們台灣西部還是可能要注意一下會不會有一些地震的發生。

此外，雖然地震發生在緬甸，但泰國卻受到波及，造成遠在約1千公里外的曼谷高樓劇烈搖晃甚至倒塌，對此郭鎧紋就指出，這是「長週期地震波」所致。他表示，長週期震動波會特別影響到大樓，並舉例指出2011年日本311大地震（規模9.1）發生時，台北101大樓便曾觀測到長週期波動，「當時我們在101大樓上就有觀察到這種長週期的地震波，上面的阻尼器那個大概晃動有一天之久。」

他又提醒，長週期地震波「很可能會去觸發比較遠距離的很高樓層，對矮的房子比較不會有影響」，因此強震發生後，相關地區高樓建築的耐震性仍應持續監測與重視。

對於郭鎧紋的說法，台灣中央氣象局震測報中心現任主任吳健富就解釋，沒有地震發生時，全球就是處於平衡狀態，地層都在其可承受的狀況。然而一旦發生地震，就代表該地的能量釋放，「應力」也會因此降低，其他地區岩層所承受的壓力自然會提高、「應力」也相較高，自然就有機會引發地震，可以想像為「蹺蹺板」的高低起伏。

另外，吳健富亦指出，目前的地震預測技術其實尚未能精準掌握地震發展的地點、時間及規模，而台灣本來就處於板塊邊界上，因此需要「超前部署」防震準備、時時警惕，才能夠因應突如其來的災變。他提醒市民，若收到當局發出的地震警告，就應立即趴下找掩護，並穩住自身，平日亦應該注意家中位於高處的櫃子、重物是否已固定，以免劇烈搖晃掉下導致受傷。

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緬甸日前發生7.9級地震，根據網上多段影片顯示，曼谷有一棟大樓於地震發生時，突然於數秒暑便全幢倒塌，令周邊地方捲起濃濃沙塵，地下的民眾見狀亦不斷奔跑逃離。另外，曼谷一間豪華酒店內的窗簾亦不斷地搖晃，氣氛非常緊張。除此之外，有人亦影到緬甸的大橋Ava Bridge倒塌。緬甸地震至今死亡人數增至1,600多人、3,400多人傷、130多人失蹤。

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不過，更駭人的是，地震發生有不久有人於社交平台發現原來曾有網民於今日(28日)曾發文預料會有大地震發生:

「2025年，3月28日，中午12：12分。有史以來，最長時間左耳(低頻)，持續10秒以上。24小時內，可能會發生7級以上地震。台灣，印尼，日本，中國，菲律賓。」

同場加映: 地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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資料來源：《ETtoday新聞雲》、《聯合新聞網》

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