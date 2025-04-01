校園直擊︱圓玄小學英語話劇綜藝晚會　載歌載舞千人歡騰燃點氣氛

▲ 圓玄小學英語話劇綜藝晚會，載歌載舞千人歡騰燃點氣氛。

【保良局香港道教聯合會圓玄小學/屯門/直資小學】位於屯門的直資學校保良局香港道教聯合會圓玄小學，上月舉行年度盛事「綜藝晚會Variety Show」，晚會以角色扮演遊戲為主題，學生以英語話劇形式，穿插每個表演，帶出在不斷變化的世界中，只要齊心合力，必定可以衝破障礙克服挑戰的正面訊息，劇情富娛樂性外，亦具富教育意義。

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活動當晚吸引逾千名家長、學生、校友及嘉賓到場支持，座無虛席。晚會由約80位學生組成的管弦樂團拉開序幕，學生以整齊合拍的演奏瞬間點燃現場氣氛，緊接一系列精彩節目，包括合唱團、鋼琴獨奏、現代舞、爵士舞、跳繩隊、hip hop隊等。最後由校長鍾美珍及多位老師粉墨登場，表演的Bollywood舞蹈，將晚會推上高潮，贏得全場觀眾的熱烈掌聲與讚賞。

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最後壓軸表演，由學生為觀眾送上由老師重新編曲的「Adventure of a Lifetime」，為學校盛事寫下溫馨完美的句。

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鍾校長表示，活動充份體現圓玄小學的核心價值「Sparking Individual Potential to Shine and Inspire」(發掘個人潛能，照耀他人)，學校除重視學生學術成就外，於教學中滲入多元化的活動及教學方法，培養學生創造力、溝通、協作、解決問題的能力等，從而建立學生的自信，讓他們能面對任何挑戰。

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