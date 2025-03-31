危險行為｜單車男中環扶手電梯逆行而下　撞到途人引側目：罔顧他人安全

▲ 單車男中環扶手電梯逆行而下，撞到途人引側目：罔顧他人安全！

【危險行為 / 單車友 / 扶手電梯】切勿在規定範圍外的路段踩單車，未免對自己及他人造成傷害！近日，有人在Threads上傳影片，指竟有人在中環踩單車逆行連下3條扶手電梯，一路撞到不少途人，甚至是小朋友，更懶理旁人勸阻，網民怒斥其「罔顧他人安全」。

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危險行為｜單車男中環逆行連下3條扶手電梯

事發於中環的登山扶手電梯，1名男子踩著單車連續逆行3條行人電梯，途中撞到多名途人，其中還有小朋友，其間多名目擊途人大聲勸阻他，惟男子並未理會，一意孤行「無視所有人」。

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危險行為｜撞到途人無視勸阻

據影片可見，1名頭戴安全帽的男子，踩著單車在上行的登山扶手電梯上靠左逆行下山，大多途人站定在電梯右側，1名男子在左側行走與逆行的單車男相對，只見他並未停下，而是直接向右側繞行，肩膀與行走的男子相撞；而該危險行為引來眾多搭電梯的途人側目。

樓主怒斥道，「點解有啲人可以咁自私？我都好少咁嬲，但見到呢種人真係睇唔過眼，好彩冇真係令人受傷，但呢個行為真係好自私……喺中環沿途見到呢個人嘅人，小心啲！」

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危險行為｜網民批：完全罔顧他人安全

網民看過影片後，紛紛對男子的危險行為表示憤怒，還有人認出他，稱男子是「慣犯」，「我喺度都遇過」、「應該慣犯」、「啱啱經過仲見到佢喺大館門口」、「真心自私到極」、「完全罔顧他人安全」、「單車？推住嚟行都過分，佢仲要坐喺上面踩？」、「今日都見到呢個人，好癲，我老公都有出聲，當然佢唔聽啦」、「其實呢啲人係咩心態，要全世界就返佢？真世界任我行」。

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