七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月

【七師傅/緬甸/地震】緬甸上周五（3月28日）發生7.7級大地震，傷亡人數難以估計，當中堪輿學家七仙羽（七師傅）曾預測今年各地天災頻現，會發生火災兼大地震。日前七師傅再度警告大家，四月份別去日韓台三地旅遊，七師傅接受TOPick訪問親解原因。

七師傅表示在2025年東北方被視為災煞位，這個方位最容易出現問題，而以上三地均位處東北。

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七師傅2025預言｜避去日韓台

七師傅說：「在新年的時候我已經提醒大家，亦即從2024年開始便提到，2025年踏入年初，東北方位可能會發生一些不好的事情。果然，位處東北方的韓國發生空難和火災，顯示出東北方位的問題確實不少。由於日本和韓國都處於東北方位，因此需要特別留意。」

此外，七師傅提及美國的東北方位也需要注意，她說：「因此會有水浸和龍捲風，早前發生的地震亦位處東北和北面，這兩個方位狀況較差。所以基於這個原因，我建議大家避免前往日本、韓國甚至台灣，因為台灣亦接近東北方向。」

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提到4月復活節長假，許多人會帶著一家大小出遊，其中日本、韓國和台灣是最受歡迎的旅遊地點。當被問及七師傅有何建議時，她表示：

其實長假期可以選擇其他地方遊玩，全世界這麼多地方，或者等到明年東北方不再是災煞位，再考慮前往那些地方。今年不妨選擇其他目的地，最重要是平安無事。就像大家都知道KK園區很危險，明知道有危險就不應該去，我們應該盡量避開危險的地方。

▲ 1999年7月出版的《我所看見的未來》為漫畫家竜樹諒撰寫。（網絡圖片）

七師傅2025預言｜回應漫畫家預言

另外，日本漫畫家竜樹諒曾於1999年7月出版的《我所看見的未來》，預測今年7月5日亞洲將有大地震，有數十萬人死於海嘯。對此七師傅則表示：

其實不用等那麼遲，之前就已經會發生地震了。

問到若一定要前往日韓台三地，問七師傅有何報平安方法，她說：「可以帶個平安繩或者着符衣，平安繩可以嚟佛堂免費攞，大家可以將全名交俾我，我可以幫佢免費念經。」

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七師傅2025預言｜曾測中股市大波動

七師傅近日頻頻有不少神預言，同樣於二月份，她曾提到「李姓富豪」今年可能會出事，與李兆基的離世時間點巧合。

此外，七師傅還還提到3月7日至10日股市出現大波動，結果3月10日的恒生指數下跌511點，事後七師傅於社交網分享截圖，反擊被指是神棍：「之前節目中提醒大家3月7-10號的股市，自己看！7-10號，美股日日跌，香港也跌。爲了避免被人屈，這些就是7-10號日日跌的證明！最近有些日子股市升，並非經濟好，而是……按照目前分析，美國3月份不會減息。」

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