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中電消費券計劃2025｜中電4月中派$100現金券　2類家庭合資格領取　即睇日期/使用方法/商戶名單

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

中電4月中派發$100現金券，2類家庭合資格領取！

【中電消費券2025／電費補貼】中電今年再推出消費券計劃，大派$5,800萬元消費券，每個合資格家庭預計可獲$100消費券，約有58萬個家庭能夠受惠，消費券可用於多間餐廳食肆、商戶，即睇領取資格、使用方法等詳情！

中電消費券計劃2025｜中電4月中派$100現金券 2類人可領取

中華電力今年再次透過「中華社區節能基金」撥款$5,800萬，向全港約58萬個家庭派發$100消費券，合資格受惠的家庭分為兩類：

1. 低用電量住宅用戶，即現有住宅客戶於2024年的全年電費賬單（每兩個月 一期，即6張賬單）的總用電量等於或不多於2,400度
2. 享有長者電費優惠的客戶

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每個合資格家庭可獲2張$50的消費券，可於全港逾2,500間零售商店及食肆使用，包括餐廳、餅店、雜貨店、電器店及藥房等，詳情可參閱商戶名單。消費券將於4月中派發，受惠家庭會於5月初底之前收到，使用期限為6個月。

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除了中電派發消費券外，八達通推出最新回贈優惠！由即日起首次將Citi八達通加入iPhone或Apple Watch，即可賺$200八達通增值額。另外，新客戶申請Citi八達通白金卡，更可享迎新獎賞$2,500回贈！

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