  • 14°C
香港時間：2025331日 (一) 14:29

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

衞生黑點｜政府大幅剔除8成半衞生黑點　總數減至約100個

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

卓永興表示，政府打擊衞生黑點計劃收效顯著，衞生黑點數目由730多個減至約100個。（卓永興FB圖片）

政府今日（31日）更新衞生黑點名單，大幅剔除630多個衞生黑點，佔整體衞生黑點數目8成半，黑點數目由730多個減至約100個。政府表示，更新名單中計及情況已獲改善、但仍未達兩年的60多個衞生黑點，因此實際上94%曾出現在黑點名單的地點，情況已得到改善。

政務司副司長卓永興表示， 感謝各部門在過去2年多同心協力和積極配合，持續整頓巡查，令政府打擊衞生黑點計劃收效顯著，市容衞生得以切實提升，增進民生福祉。

他強調，政府打擊衞生黑點的工作沒有完結的一日，各有關部門會繼續努力不懈，密切注視這些地點的衞生情況，一旦發現情況有變，即採取行動。

童學園
校長專訪｜聖十架小學棄小食部改建廚房　天台種菜助學生不再偏食

政府於2022年8月展開打擊衞生黑點計劃，衞生黑點數目共有663個，2023年1月推出網頁讓市民就衞生黑點回饋意見，令黑點數目於2023年7月增至738個。經環境衞生及市容工作小組的統籌和部門的努力下，738個黑點中，超過9成的衞生情況在去年初已大有改善，達到行政長官於2022年《施政報告》中為計劃訂下的績效指標，即在2023年年底前至少消除75%的衞生黑點。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

環境衞生 卓永興 政務司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期