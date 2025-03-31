衞生黑點｜政府大幅剔除8成半衞生黑點　總數減至約100個

政府今日（31日）更新衞生黑點名單，大幅剔除630多個衞生黑點，佔整體衞生黑點數目8成半，黑點數目由730多個減至約100個。政府表示，更新名單中計及情況已獲改善、但仍未達兩年的60多個衞生黑點，因此實際上94%曾出現在黑點名單的地點，情況已得到改善。

政務司副司長卓永興表示， 感謝各部門在過去2年多同心協力和積極配合，持續整頓巡查，令政府打擊衞生黑點計劃收效顯著，市容衞生得以切實提升，增進民生福祉。

他強調，政府打擊衞生黑點的工作沒有完結的一日，各有關部門會繼續努力不懈，密切注視這些地點的衞生情況，一旦發現情況有變，即採取行動。

政府於2022年8月展開打擊衞生黑點計劃，衞生黑點數目共有663個，2023年1月推出網頁讓市民就衞生黑點回饋意見，令黑點數目於2023年7月增至738個。經環境衞生及市容工作小組的統籌和部門的努力下，738個黑點中，超過9成的衞生情況在去年初已大有改善，達到行政長官於2022年《施政報告》中為計劃訂下的績效指標，即在2023年年底前至少消除75%的衞生黑點。

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