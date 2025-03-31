40億千金︱蔡繼有孫女嫁日籍金融才俊　蔡頌思出嫁行頭勁到賀來賓猛

【蔡頌思 / 蔡繼有孫女 / 40億千金 / 口罩小姐】曾參選香港小姐、《口罩小姐》的蔡頌思（Jocelyn），是已故海產大王蔡繼有孫女。她的父親蔡冠琛為全國政協常委、香港新華集團主席與及香港中華總商會永遠名譽會長，因此蔡頌思被封「40億千金」。

蔡頌思在今年3月初在個人社交平台宣布喜訊，表示將與男友拉埋天窗。在日前日前（3月29日），她與日籍老公Mikie的婚禮舉行婚禮。

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40億千金︱丈夫努力練廣東話

在上午，先舉行接新娘及註冊儀式，晚上在五星級酒店舉行婚宴。賓客當中，有汪明荃、張達明、TVB高層樂易玲外，甚至特首李家超、前律政司司長梁愛詩連也有出席席。

汪明荃在昨日（3月30日）於社交平台分享了多張喜宴照片，寫道：「參加蔡冠琛先生太太嫁女婚宴，一對新人Jocelyn/Mikie，郎才女貌非常登對。恭祝一對新人甜蜜幸福，開開心心。恭喜蔡先生及太太新任外父外母。恭喜恭喜！」

至於新娘子蔡頌思，亦在個人社交平台上載婚禮照片分享喜悅。從相片可見，穿中式裙褂的蔡頌思全身戴滿金飾，雙手戴巨型「流星錘」龍鳳鈪外，頸上也滿龍鳳龍鳳鈪，此外頸上還有一塊巨型金牌，行頭認真勁。

蔡頌思接受傳媒訪問時表示丈夫講愛的宣言時很感動，而且他也努力練習廣東話，指自己雖然聽不明白老公說甚麼，但聽到對方稱：「洗衣煮飯拖地樣樣得」。另外，她更透露在婚宴共換7條裙，稱：「酒店話我打破咗酒店紀錄，係換得最多衫嘅新娘。」

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