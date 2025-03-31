抗癌飲食︱56歲女子患末期腎癌　醫生教日吃3類神級抗癌食物　3個月後腫瘤神奇消失

【腎臟癌／腫瘤／抗癌飲食】健康飲食有助抗癌！台灣腎臟科醫生江守山分享了一名56歲女患者的腎癌末期案例，該名女患者主動詢問除了傳統治療外，還能採取什麽方法。江守山建議她每天攝取3種抗癌食物，持續了一年半，結果該名患者的身體奇蹟好轉，且未有再復發。

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江守山近日在節目《健康好生活》中提到，這名56歲的女患者被診斷為腎癌末期，左腎已經切除，但3個月後右腎又發現腫瘤，病情迅速惡化至第4期，讓她感到非常沮喪，擔心右腎也需要切除，接下來每週便需接受3次洗腎。因此，她詢問江守山是否還有其他方法可以幫助她抵抗癌症。

抗癌飲食︱3種抗癌食物

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江守山表示，除了安排她接受高劑量維他命C注射，還建議她每日攝取以下3種抗癌食物：

大蒜或十字花科蔬菜

這些蔬菜需在切好後靜置20分鐘才加熱，以確保大蒜素和蘿蔔硫素能充分釋放

堅果

建議每日進食核桃或花生（2選1）

抗癌水果

建議每日進食抗癌水果，如蔓越莓、青檸或蘋果（3選1）

抗癌飲食︱3個月後腫瘤消失

該名女患者嚴格遵循以上飲食建議，結果在3個月後，她右腎的腫瘤消失，且在持續維持這種飲食習慣至今一年半後，癌症未有再復發。江守山表示，許多人聽到癌症末期時會感到絕望，但這名患者在治療與食療的結合下，病情得到緩解。健康飲食對癌症患者來說沒有壞處，值得一試。

他指出，在十字花科蔬菜中，花椰菜的營養價值極高，若要抗癌，選擇青花椰菜會較白花椰菜好，因為它含有更高的蘿蔔硫素，這種成分對抗癌和抗發炎具強大作用。此外，青花椰菜還富含膳食纖維和鉀，對健康非常有益。不過，他也提醒腎功能不佳的患者應該適量攝取鉀含量較高的食物。

腎癌｜腎癌6大症狀

台灣外科專科醫生白映俞曾表示，早期腎癌很少讓人感到不適，通常是等到腫瘤越長越大時就會發現症狀。常見的症狀如下：

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由於腎臟位置較深，一般較難發現腫瘤，甚至不會帶來任何症狀。然而，腎癌發生機率不高，因此目前研究顯示，沒有症狀下定期篩檢沒有特別好處，不建議高危人士定期接受腎癌篩檢，除非是有特殊遺傳性疾病者及長期洗腎，可先向醫生查詢。

腎臟6大高危人士

當懷疑是腎癌，醫生會透過驗血、驗尿、影像檢查（包括電腦斷層、磁力共振、腎盂造影等）、與切片進行檢查，同時醫生會判斷腎臟癌分期，決定治療方向。

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資料來源：腎臟科醫生江守山

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