TOPick會員有獎｜送你香港國際試食節暨優質食品博覽 2025電子入場券4張 (100份)

香港國際試食節 暨 優質食品博覽 2025

4月18日至22日盛大舉行

香港國際試食節 暨 優質食品博覽 2025 將於4月18-22日載譽歸來於香港會議展覽中心 Hall 3BCD盛大舉行。雲集國際特色食材、食品及伴手禮、國內外多個地區的特色小吃，以預先試食後購買作賣點，配合多項節慶表演，可以一邊吃喝玩樂一邊歡度一連五日的復活節假期，攜手振興本地經濟。

特別活動包括：燦子及Baby Shark限定商店

提供多款展場限定的主題美食及甜品，並設有主題兒童樂園，讓家庭一起享受樂趣。飲嘢文創市集

匯聚多種特式飲品，如手工咖啡、自家製茶包等，以及與飲品相關的文創手作，為飲品愛好者帶來全新體驗。

星級環球美食殿堂；由星級廚師操刀，匯聚環球美味小吃，讓參加者品嚐各地的特色美食。

復活節嘉年華；舉辦復活節尋蛋活動，還有多項攤位遊戲、跳彈床等小朋友必玩的活動。

香港國際試食節 暨 優質食品博覽 2025 是一次不可錯過的美食盛會，一起歡度復活節假期！

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更多詳情，請瀏覽大會官網

香港國際試食節 暨 優質食品博覽 2025

展覽地點：香港會議展覽中心Hall 3BCD (會展站B3或灣仔站A5出入口)

展覽日期：2025年4月18-22日（星期五至日）

開放時間：2025年4月18-21日 上午10:00－晚上8:00

2025年4月22日 上午10:00－晚上6:00（每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券）

門票售價：HK$10（持長者咭/傷殘人士證/身高1米以下小童免費入場）

【入場細則：】

1. 所有入場人士必須持有有效入場劵。

2. 此劵不能退換現金。

3. 每張入場劵只限一位人士入場。

4. 表演節目及／或當日活動安排如有更改，恕不另行通知。

5. 主辦機構有權拒絕不遵守大會規則之持票人士進場及離場。

6. 會場內不准吸煙，除指定地區內，會場內不准飲食。

7. 活動如因惡劣天氣或突發事故而取消，主辦機構將另作安排。

8. 主辦機構及／或香港會議展覽中心對所有參展商所售產品或服務不承擔任何責任。

9. 所有展會內容之安排，均以主辦機構最新公佈為準。

10. 主辦機構保留最終決定權。

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：4月14日（星期一）（23：59）

公佈得獎：4月15日（星期二）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。

任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止

新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

得獎人士獲發「TOPick得獎通知」電郵，會員須自行點擊電郵內的連結，進入大會（第三方）取票系統。大會（第三方）將在閣下取票過程要求填寫個人資料，包括姓名、電郵、電話、子女數目及了解感興趣的資訊類型等。透過連結進入大會（第三方）取票系統即得獎者同意自願提供有關個人資料至第三方。

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