清明節2025｜清明節拜山10大禁忌　命理師揭3大生肖易撞邪　這時段掃墓恐惹不潔之氣

▲ 清明節拜山10大禁忌，命理師揭3大生肖易撞邪，1個時段掃墓恐惹不潔之氣。

【清明節2025／清明節禁忌／拜山】4月4日（星期五）是清明節，傳統習俗會掃墓拜祭先人，但原來當日有不少習俗要留意。台灣命理師小孟老師分享清明節10大禁忌，並指3個生肖容易「撞邪」，即睇下文了解詳情！

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清明節2025｜清明節3大生肖易撞邪

清水孟國際塔羅小孟老師在Facebook專頁發文，指清明節當日有3個生肖容易撞邪，並列出要注意的事項：

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清明節2025｜清明節10大禁忌

小孟老師亦列出10大禁忌，原來掃墓要避開一個時段，否則易惹不潔之氣，點擊圖片查看詳情：

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內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

李居明大師曾分享，清明節拜祭祖先，要檢查祖父母或者父母的墳墓是否出了問題，譬如墓旁有鐵釘或鋼筋干擾，墓穴內有大蜈蚣、蛇竇等都會影響下一代。他又分享清明節2大禁忌：

1. 不要在先人墓碑前講不吉利說話

清明節去拜山時，千萬不要在先人墓碑前說不吉利的說話，特別不要說這墓有甚麽不好，因為先人會感受到的，會即刻報夢給你。所以拜山時就算看到不好的東西都不要在現場說！

2. 不要對焦望實任何墓碑上照片

另外，千萬別記住其他墓碑上的人名、照片或樣貌！永遠是要眼朦朦，意思就是不要對焦望實任何墓碑上的照片！

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