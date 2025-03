城市大學｜城大與劍橋合作培訓18位博士後研究員　完成後提供助理教授席吸引來港

▲ 大與劍橋合作培訓18位博士後研究員。

城市大學今日(31日)與劍橋大學簽訂研究合作計劃,兩間大學將合作聘用18名博士後研究員,計劃為期3年。研究員會以劍橋大學為研究基地,期間兩間大學會合作監督研究員的工作。

城大校長梅彥昌表示,研究員完成計劃後,會為他們提供助理教授席,吸引他們來港工作。

▲ (曾耀輝攝)

城大四個學院和劍橋六個學系將參與合作計劃,包括城大的工學院、商學院、理學院和人文社會科學院,涵蓋的研究領域包括生物製造、氣候變化、海水化淡技術、太陽能光伏技術等。

18名博士後研究員將由劍橋和城大的首席研究員共同指導,期間城大的指導研究員會到訪劍橋。

計劃為期三年,城大校長梅彥昌表示,大學會與劍橋商討下一階段的合作,期望能在今年稍後公布細節。他強調,大學首要工作是要先確保今次合作首階段「非常成功」(outstandingly successful),才能鞏固城大與劍橋的合作關係,大學亦會確保有高質素的博士生參與計劃。

被問到會否為參與計劃設下條件,例如要求研究員完成計劃後需要到城大工作,梅彥昌表示人才向來是自由流動,「我們是要用方法吸引他們,而非對他們的發展設下限制。」(What we learned is that we want to attract them, not compel them in a different way.)

他透露,大學願意以「校長助理教授席」(presidential assistant professorship)吸引研究員到城大工作,大學亦要持續進步,讓研究員加入城大後有所發展。

▲ 城大與劍橋大學簽訂研究合作計劃,劍橋大學校長Deborah Prentice(中)、城大校長梅彥昌(右)及城大校董會主席魏名成(曾耀輝攝)

