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搶人才｜城大與劍橋合作培訓18位博士後研究員　完成後提供校長助理教授席吸引來港

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 3 小時前

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熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

城大與劍橋合作培訓18位博士後研究員。

城市大學今日（31日）與劍橋大學簽訂研究合作計劃，兩間大學將合作聘用18名博士後研究員，計劃為期3年。研究員會以劍橋大學為研究基地，期間兩間大學會合作監督研究員的工作。

城大校長梅彥昌表示，研究員完成計劃後，會為他們提供校長助理教授席，吸引他們來港工作。

城大與劍橋大學簽訂研究合作計劃，劍橋大學校長Deborah Prentice（中）、城大校長梅彥昌（右）及城大校董會主席魏名成（曾耀輝攝）

城大四個學院和劍橋六個學系將參與合作計劃，包括城大的工學院、商學院、理學院和人文社會科學院，涵蓋的研究領域包括生物製造、氣候變化、海水化淡技術、太陽能光伏技術等。

18名博士後研究員將由劍橋和城大的首席研究員共同指導，期間城大的指導研究員會到訪劍橋。

計劃為期三年，城大校長梅彥昌表示，大學會與劍橋商討下一階段的合作，期望能在今年稍後公布細節。他強調，大學首要工作是要先確保今次合作首階段「非常成功」（outstandingly successful），才能鞏固城大與劍橋的合作關係，大學亦會確保有高質素的博士生參與計劃。

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被問到會否為參與計劃設下條件，例如要求研究員完成計劃後需要到城大工作，梅彥昌表示人才向來是自由流動，「我們是要用方法吸引他們，而非對他們的發展設下限制。」（What we learned is that we want to attract them, not compel them in a different way.）

他透露，大學願意以「校長助理教授席」（presidential assistant professorship）吸引研究員到城大工作，大學亦要持續進步，讓研究員加入城大後有所發展。

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