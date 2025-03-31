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緬甸地震｜學者指緬甸大地震對香港有警示作用　指如果本港發生地震有機會達到7級

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

學者指緬甸大地震對香港有警示作用，指如果本港發生地震有機會達到7級。

【緬甸地震 / 泰國地震 / 香港 / 地震】上周五（3月28日），緬甸發生7.9級大地震，波及逾八百公里外的泰國曼谷，緬甸軍政府表示，截至30日，死亡人數超過1,700人，受傷人數超3,400人，逾300人失踪。

TVB日前訪問中文大學地球與環境學系教授楊宏峰，他表示今次緬甸大地震的震央，位於相關斷層的中間位置，已有逾180年未曾發生地震，對香港是一個警示。

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緬甸地震｜緬甸位於世界最活躍的地震帶之一

緬甸中部強震，波及逾八百公里外的泰國曼谷。本港天文台表示，緬甸位於地震帶，鄰近印度、歐亞、緬甸和巽他四個板塊，是全球最活躍的地震帶之一。

今次大地震源於全長1,200公里的實皆斷層，位處印度大陸及歐亞大陸互相碰撞的邊界上。近120年計，震央500公里內，6級以上的地震，不足兩年就有一次。

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楊宏峰指出，今次強震震央所在的實皆斷層中段，對上一次發生地震是1839年，距今逾180年。由於今次是淺層地震，深度只有10公里，影響也較嚴重。

他說：「應該是緬甸近100年來最大的一次地震。地震影響主要是看距離，像這麼大的地震，幾百公里之內，震感都是非常強烈，所以才會出現泰國有正在建的大樓都出現了倒塌。」

緬甸地震｜緬甸大地震對香港有警示作用

他指香港以南50至60公里的海底，也有一條濱海斷層，情況與實皆斷層類似，同樣在兩側的海南及潮汕一帶，近數百年也發生過大地震，但在中間的珠江口對出就沒有。他認為濱海斷層不是板塊邊界，遠遠不及實皆斷層活躍，但仍然要提高警覺。

楊宏峰表示：「它對我們香港是一個很好的警示，整條斷裂帶，在兩側現在也發生過很大的地震，但是在大灣區、珠江口，附近的段落，在近期內沒發生過那麼大的地震，所以這並不意味著說我們這邊更安全，反而是這邊若是地震空區的話，那地震的危險性在未來是存在的。」

他又指根據之前預測，如果香港發生地震，強度有機會達到七級。

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