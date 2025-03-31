  • 14°C
香港時間：2025331日 (一) 16:18

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭丹瑞嫁女︱旦哥任女兒鄭瑤婚禮司儀　俞琤開金口棟篤笑幽默祝福一對新人

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 9 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「旦哥」鄭丹瑞嫁大女鄭瑤結婚。

【旦哥 / 鄭丹瑞 / 鄭丹瑞女兒 / 鄭瑤】「旦哥」鄭丹瑞大女兒鄭瑤（Zaneta）與Jacob Chan於上周四（3月27日）舉行了敬茶儀式，教堂儀式，並設家宴於香港深水灣鄉村俱樂部。

鄭丹瑞更於自己女兒婚禮上擔任司儀，相識接近50年的老朋友小美、張堅庭、文雋、林珊珊、陳德森、樂易玲、馬榮成、林超賢、俞琤和陳淑芬一同出席慶祝。而且俞琤更難得開金口，在台上以風趣、幽默的棟篤笑祝福一對新人，全場樂翻天。

旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package

點擊圖片放大
+15
+14

鄭丹瑞嫁女︱舉行藝術主題酒會

婚禮儀式結束後，一對新人於周六（3月29日）在The Henderson舉行一場以藝術為主題的婚禮酒會。全因他們對藝術的共同熱愛及受藝術周的啟發。一對新人於場內打造了一個藝術展，希望藉此跟家人和朋友分享他們的嗜好。
 
一對新人亦為賓客帶來無間斷的娛樂表演，包括樂隊、歌劇和小提琴演奏。婚禮結束後，賓客也收到Zaneta 和 Jacob為婚禮賓客訂製的小禮物 ， 包括以他們wedding logo為標誌的帽子、衛衣、襪子和行李箱收納袋。
 
出席嘉賓包括：林子祥、 葉蒨文、毛舜筠、 區丁平、蔡一智、 周秀娜、 胡琳、林德信、倪晨曦、羅啟豪、邱騰華等。

點擊圖片放大
+11
+10

得寵先生丨鄭丹瑞謝票遇恩師爆喊　旦哥向聖保羅書院老師鞠躬致謝

40億千金︱蔡繼有孫女嫁日籍金融才俊　蔡頌思出嫁行頭勁到賀來賓猛

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
親子化妝｜星級化妝師示範小朋友日常+舞台妝　5技巧避免老氣1招增加搶眼度

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
10:01 2025/03/28
旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
21:06 2025/03/28
香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
40億千金︱蔡繼有孫女嫁日籍金融才俊　蔡頌思出嫁行頭勁到賀來賓猛
今日 13:03
40億千金︱蔡繼有孫女嫁日籍金融才俊　蔡頌思出嫁行頭勁到賀來賓猛

你可能感興趣

旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
10:01 2025/03/28
旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
21:06 2025/03/28
香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
40億千金︱蔡繼有孫女嫁日籍金融才俊　蔡頌思出嫁行頭勁到賀來賓猛
今日 13:03
40億千金︱蔡繼有孫女嫁日籍金融才俊　蔡頌思出嫁行頭勁到賀來賓猛
鄭丹瑞 俞琤 結婚 家庭關係 娛樂人物職業 演員 KOL

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期