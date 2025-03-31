鄭丹瑞嫁女︱旦哥任女兒鄭瑤婚禮司儀　俞琤開金口棟篤笑幽默祝福一對新人

【旦哥 / 鄭丹瑞 / 鄭丹瑞女兒 / 鄭瑤】「旦哥」鄭丹瑞大女兒鄭瑤（Zaneta）與Jacob Chan於上周四（3月27日）舉行了敬茶儀式，教堂儀式，並設家宴於香港深水灣鄉村俱樂部。

鄭丹瑞更於自己女兒婚禮上擔任司儀，相識接近50年的老朋友小美、張堅庭、文雋、林珊珊、陳德森、樂易玲、馬榮成、林超賢、俞琤和陳淑芬一同出席慶祝。而且俞琤更難得開金口，在台上以風趣、幽默的棟篤笑祝福一對新人，全場樂翻天。

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鄭丹瑞嫁女︱舉行藝術主題酒會

婚禮儀式結束後，一對新人於周六（3月29日）在The Henderson舉行一場以藝術為主題的婚禮酒會。全因他們對藝術的共同熱愛及受藝術周的啟發。一對新人於場內打造了一個藝術展，希望藉此跟家人和朋友分享他們的嗜好。



一對新人亦為賓客帶來無間斷的娛樂表演，包括樂隊、歌劇和小提琴演奏。婚禮結束後，賓客也收到Zaneta 和 Jacob為婚禮賓客訂製的小禮物 ， 包括以他們wedding logo為標誌的帽子、衛衣、襪子和行李箱收納袋。



出席嘉賓包括：林子祥、 葉蒨文、毛舜筠、 區丁平、蔡一智、 周秀娜、 胡琳、林德信、倪晨曦、羅啟豪、邱騰華等。

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