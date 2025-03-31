遊日注意︱日本最新估算南海海槽大地震恐致近30萬人死亡損292兆日元　764市鎮面臨至少3米海嘯

▲ 日本最新估算南海海槽大地震恐致近30萬人死亡損292兆日元 764市鎮面臨至少3米海嘯

【南海海槽大地震／日本地震／海嘯／地震預測／地震逃生】遊日小心！日本政府今日（31日）發表最新有關南海海槽大地震估算數據，警告若大地震發生，將可能導致近30萬人死亡、經濟損失或超過292兆日元。

最新影片：

據日本媒體報導，日本政府與各專家工作小組於今日（31日）公佈最新報告，根據更精密的地形數據、房屋耐震程度及興建海嘯避難設施、防波堤等情況，更新「南海海槽特大地震」風險預測。日本氣象廳及地震專家等認為，在自靜岡縣到南九州海域的南海海槽，未來有風險發生特大地震。届時日本全國47個都道府縣中，31個縣的764個市鎮，將遭受至少6級以下的震動；並產生超過3米高的海嘯，侵襲福島至沖繩一帶。同時30厘米以上的水浸區域將達11.51萬公頃，比2012至2013年所預計增加三成。

預計近30萬人喪生、經濟損失292兆日元

日本亦預計，南海海槽特大地震一旦發生，最多或導致29.8萬人喪生；其中有7成死者、約21.5萬人死於海嘯，尤以人口密集的東海地區為重災區。另外，還可能有最多95萬人受傷，避難人數達1230萬人，多達235萬座建築物完全損毀。

至於地震造成的經濟損失，依照當局將物價上漲因素計算在內的數據顯示，南海海槽地震對日本造成的經濟損失最大可能超過292萬億（292兆）日元，比上次在2013年的估算值約220萬億日元大幅上升，金額包括商業大廈、住宅樓宇、基建等重建資金。

其餘經濟損失則包括供應鏈中斷、企業倒閉引致的失業問題等，會在一年內對日本生產力造成影響，尤其是太平洋沿岸地區的製造、批發及零售業，會首當其衝。當局還預計，災後會出現制水制電等情況，地震後翌日會有最多3690萬人缺乏食水、2950萬戶家庭停電。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

未來30年內80%機會發生8至9級大地震

研究已知，以日本東海地區以西的太平洋沿岸為震源的巨大地震，迄今為止反覆發生，最後一次已是上世紀40年代中期。而南海海槽位於日本南面海域，由日本駿河灣延伸至日向灘海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣。

「南海海槽地震」，是指位於靜岡縣至宮崎縣對出海域的南海海槽，發生8至9級大地震。對上一次已是1944年於海槽東面發生的7.9級地震；1946年再於西面發生8級地震。日本地震調查委員會曾在今年1月，將未來30年內發生同樣規模的地震機率由原本的「70至80%機會」，上調至80%左右。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：日本4地區出現大地震先兆

曾在東京大學、京都大學研究地震預測的專家佃為成指出，地震活動頻繁的地區，如果某段時間內地震次數銳減，出現「靜穩化」現象便需小心，因為「靜穩化」往往視是大規模地震的先兆，如日本的新潟縣就有此現象。新潟過去曾發生如1995年規模7.3阪神大地震，因此專家指2025年仍須高度關注。

除此之外，靜岡縣燒津市與沼津市近期出現地下水溫升高與水位異常的現象，專家推測與南海海槽的活動有關，可能是巨大地震的前兆。

另外，關東地區千葉縣北西部，為太平洋板塊與菲律賓海板塊碰撞區域，自2021年發生規模5.9地震以來，地震次數持續上升。若這裡發生規模7以上地震，可能成為「直接襲擊首都的地震」，需特別警戒。

東京都青梅市至立川市、府中市的立川斷層帶，有發生規模7.4地震的高潛力。這個斷層帶過去一、兩千年間前未發生大地震，專家提醒，未來活動的可能性不可忽視。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映: 地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：地震23項必備物品

▼ 點擊圖片放大 +22 +21

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5