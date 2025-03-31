中一入學2025｜中一自行分配學位今日放榜　一文解答家長8大Q&A

▲ 中一自行分配學位今日放榜，一文拆解家長8大疑問。

【中一自行分配/中一入學/統一派位】已為子女申請今年9月，入讀中一自行分配學位的家長留意，若獲中學取錄為正取學生，今天（31日）已獲有關中學通知，而未獲通知為正取生的學生亦可參加透過統一派位入學。在選校或填寫統一派位時不少家長存有疑問，TOPick將為大家拆解8大常見問題，希望學生能順利入讀心儀學校。

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每年9月入學的中一學生，一般在該年1月參加自行分配學位申請，申請是不受地區限制，家長可以為子女向最多兩所參加派位的中學申請。如獲所選中學錄取，家長會今天收到學校電話通知，當收到通知成為正取生，學生毋須立即註冊，需待至7月8日正式公布結果後，才於7月10及11日到有關學校註冊。

中一入學｜Q1. 同獲兩所中學錄取，教育局如何分配學位？

若學生獲兩所中學同時收錄，教育局電腦會按選校次序分配學位，最終獲派其第一志願的中學，納入該校的「正取生」名單。

中一入學｜Q2. 同時獲自行分配學位及(不參加派位)直資中學錄取，該如何處理？

家長需在4月8日或之前，通知有關直資中學是否保留該學位，如選擇放棄直資學位，需向學校取回已簽署的《家長承諾書》和《小六同學資料表》正本，才能保留經自行分配學位申請的學位。

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中一入學｜Q3. 獲自行分配正取學位、直資、私立中學同時取錄，還可以參加統一派位？

不可以！獲派自行分配學位的學生不會在統一派位階段獲派學位，家長需要在紙本《選校表格》上剔選對應項目，劃去選校部分，表示不填寫學校選擇，並將紙本表格交回就讀小學。若透過「中一派位電子平台」提交表格，只需選擇「不需要填寫《中一派位選校表格》的選校部分」，跳過填寫甲部及乙部的選校部分，再以「智方便+」進行數碼簽署並確認及提交便可。

中一入學｜Q4. 已放棄已獲錄取的直資中學學位，日後可否重新要求入讀該直資中學？

若在7月公布派位結果後，家長重新向該不參加派位的直資中學申請學位，學校可按其校本收生機制，決定是否再次錄取該學生。

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中一入學｜Q5. 備取及落選學生會否獲參加有關中學通知申請結果？

中學只會通知正取學生獲取錄，學校不可通知屬備取或落選的自行分配學位的申請結果。

中一入學｜Q6. 可否於自行分配學位公布正取生名單後，向心儀中學「叩門」？

中學不應在7月8日公布統一派位結果前，展開任何收生程序，以避免對家長及學生造成不公平現象。因此，家長毋須在統一派位放榜前向心儀中學「叩門」 。

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中一入學｜Q7. 何時收到統一派位選校資料？

家長在4月9日後會經就讀小學，收到《中一派位選擇學校表格》及相關選校文件，並須於5月7日前將填妥的表格，經就讀小學交回教育局。家長亦可透過「中一派位電子平台」遞交統一派位申請，但切勿同時經電子平台和紙本，為子女遞交重複申請。

中一入學｜Q8. 如何填寫統一派位選校表格？

統一派位電子和紙本選校表格，均分為甲、乙兩部分。家長填寫甲部「不受學校網限制」的學校選擇時，可選填不多於3所位於任何學校網的中學，包括子女所屬的學校網。而乙部「按學校網」學校選擇時，家長應從子女所屬學校網選擇合適的中學，盡量填滿30個選擇。注意的是，家長切勿在乙部選填不屬於學生所屬學校網的學校，否則其選擇將不獲處理。

中一入學｜教育局公布中一自行分配學位通知安排 一文看清升中派位重要日期

教育局公布，參加應屆（2025年度）中學學位分配辦法（中一派位）的小六學生家長，如其子女已申請參加中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於今天（31日）接獲有關中學通知，而未獲通知為正取的學生可參加統一派位。

中一入學｜中一派位申請電子化

教育局鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，並以「智方便+」啓動「中一派位電子平台」的帳戶，以更方便快捷的電子服務處理整個中一學位申請程序。教育局網頁載有「中一派位電子平台」家長指南，以一系列短片介紹電子平台遞交統一派位申請的使用方法。

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