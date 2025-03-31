  • 14°C
香港時間：2025331日 (一) 18:02

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中一入學2025｜中一自行分配學位今日放榜　一文解答家長8大Q&A

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

中一自行分配學位今日放榜，一文拆解家長8大疑問。

【中一自行分配/中一入學/統一派位】已為子女申請今年9月，入讀中一自行分配學位的家長留意，若獲中學取錄為正取學生，今天（31日）已獲有關中學通知，而未獲通知為正取生的學生亦可參加透過統一派位入學。在選校或填寫統一派位時不少家長存有疑問，TOPick將為大家拆解8大常見問題，希望學生能順利入讀心儀學校。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜聖十架小學棄小食部改建廚房　天台種菜助學生不再偏食

每年9月入學的中一學生，一般在該年1月參加自行分配學位申請，申請是不受地區限制，家長可以為子女向最多兩所參加派位的中學申請。如獲所選中學錄取，家長會今天收到學校電話通知，當收到通知成為正取生，學生毋須立即註冊，需待至7月8日正式公布結果後，才於7月10及11日到有關學校註冊。

中一入學｜Q1. 同獲兩所中學錄取，教育局如何分配學位？

若學生獲兩所中學同時收錄，教育局電腦會按選校次序分配學位，最終獲派其第一志願的中學，納入該校的「正取生」名單。

中一入學｜Q2. 同時獲自行分配學位及(不參加派位)直資中學錄取，該如何處理？

家長需在4月8日或之前，通知有關直資中學是否保留該學位，如選擇放棄直資學位，需向學校取回已簽署的《家長承諾書》和《小六同學資料表》正本，才能保留經自行分配學位申請的學位。

同場加映：最新中學排名TOP30（第1-10名）

點擊圖片放大
+9
+8

中一入學｜Q3. 獲自行分配正取學位、直資、私立中學同時取錄，還可以參加統一派位？

不可以！獲派自行分配學位的學生不會在統一派位階段獲派學位，家長需要在紙本《選校表格》上剔選對應項目，劃去選校部分，表示不填寫學校選擇，並將紙本表格交回就讀小學。若透過「中一派位電子平台」提交表格，只需選擇「不需要填寫《中一派位選校表格》的選校部分」，跳過填寫甲部及乙部的選校部分，再以「智方便+」進行數碼簽署並確認及提交便可。

中一入學｜Q4. 已放棄已獲錄取的直資中學學位，日後可否重新要求入讀該直資中學？

若在7月公布派位結果後，家長重新向該不參加派位的直資中學申請學位，學校可按其校本收生機制，決定是否再次錄取該學生。

同場加映：最新中學排名TOP30（第11-20名）

點擊圖片放大
+8
+7

中一入學｜Q5. 備取及落選學生會否獲參加有關中學通知申請結果？

中學只會通知正取學生獲取錄，學校不可通知屬備取或落選的自行分配學位的申請結果。

中一入學｜Q6. 可否於自行分配學位公布正取生名單後，向心儀中學「叩門」？

中學不應在7月8日公布統一派位結果前，展開任何收生程序，以避免對家長及學生造成不公平現象。因此，家長毋須在統一派位放榜前向心儀中學「叩門」 。

同場加映：最新中學排名TOP30（第21-30名）

點擊圖片放大
+9
+8

中一入學｜Q7. 何時收到統一派位選校資料？ 

家長在4月9日後會經就讀小學，收到《中一派位選擇學校表格》及相關選校文件，並須於5月7日前將填妥的表格，經就讀小學交回教育局。家長亦可透過「中一派位電子平台」遞交統一派位申請，但切勿同時經電子平台和紙本，為子女遞交重複申請。

中一入學｜Q8. 如何填寫統一派位選校表格？

統一派位電子和紙本選校表格，均分為甲、乙兩部分。家長填寫甲部「不受學校網限制」的學校選擇時，可選填不多於3所位於任何學校網的中學，包括子女所屬的學校網。而乙部「按學校網」學校選擇時，家長應從子女所屬學校網選擇合適的中學，盡量填滿30個選擇。注意的是，家長切勿在乙部選填不屬於學生所屬學校網的學校，否則其選擇將不獲處理。

中一入學｜教育局公布中一自行分配學位通知安排 一文看清升中派位重要日期

教育局公布，參加應屆（2025年度）中學學位分配辦法（中一派位）的小六學生家長，如其子女已申請參加中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於今天（31日）接獲有關中學通知，而未獲通知為正取的學生可參加統一派位。

中一入學｜中一派位申請電子化

教育局鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，並以「智方便+」啓動「中一派位電子平台」的帳戶，以更方便快捷的電子服務處理整個中一學位申請程序。教育局網頁載有「中一派位電子平台」家長指南，以一系列短片介紹電子平台遞交統一派位申請的使用方法。

最新中學排名TOP30

相關報道：

中一選校面試2025｜中一自行分配學位最強選校面試天書 名校校長親授貼士+專家教面試技巧【不斷更新】

中一入學︱中一自行分配學位明年1.2起接受申請 同時接受網上及紙本申請

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

中一選校面試2025｜中一自行分配學位最強選校面試天書　名校校長親授貼士+專家教面試技巧【不斷更新】
20:30 2025/03/05
中一選校面試2025｜中一自行分配學位最強選校面試天書　名校校長親授貼士+專家教面試技巧【不斷更新】
中一入學｜教育局公布中一自行分配學位通知安排　一文看清升中派位重要日期
17:23 2025/03/28
中一入學｜教育局公布中一自行分配學位通知安排　一文看清升中派位重要日期
中一縮班︱教育局料明年4.93萬人參加中一派位　按年暴跌2000人　6間官津校維持2班中一
16:47 2024/12/05
中一縮班︱教育局料明年4.93萬人參加中一派位　按年暴跌2000人　6間官津校維持2班中一
升中面試︱喇沙書院中一收生設兩輪面試　校長親授4項面試貼士
13:24 2024/11/25
升中面試︱喇沙書院中一收生設兩輪面試　校長親授4項面試貼士
升中面試︱九龍華仁書院中一入學簡介會逾千五人到場　校長親述面試貼士
13:58 2024/12/03
升中面試︱九龍華仁書院中一入學簡介會逾千五人到場　校長親述面試貼士
升中面試︱英華女學校中一入學簡介會3場逾2千人座無虛席　校長貼士：最愛收呢類學生
18:46 2024/12/09
升中面試︱英華女學校中一入學簡介會3場逾2千人座無虛席　校長貼士：最愛收呢類學生

你可能感興趣

中一選校面試2025｜中一自行分配學位最強選校面試天書　名校校長親授貼士+專家教面試技巧【不斷更新】
20:30 2025/03/05
中一選校面試2025｜中一自行分配學位最強選校面試天書　名校校長親授貼士+專家教面試技巧【不斷更新】
中一入學｜教育局公布中一自行分配學位通知安排　一文看清升中派位重要日期
17:23 2025/03/28
中一入學｜教育局公布中一自行分配學位通知安排　一文看清升中派位重要日期
中一縮班︱教育局料明年4.93萬人參加中一派位　按年暴跌2000人　6間官津校維持2班中一
16:47 2024/12/05
中一縮班︱教育局料明年4.93萬人參加中一派位　按年暴跌2000人　6間官津校維持2班中一
升中派位 中小學教育 學校 中學 教育局

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期