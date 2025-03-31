超市優惠︱直擊百佳限時優惠買4支牙膏送6項贈品價值$190　仲有兩項優惠都超抵買！

【百佳/優惠/超市優惠】經濟不景，靚媽們慳得1蚊得1蚊！本港超級市場百佳最近就推出限時優惠，只要買4支牙齦適強化修護牙齦牙膏，價錢$152-$188不等，即送6項豐富贈品總值$190.4，即是贈品價值比牙膏價值還要高！而且百佳還有兩項限時優惠都超抵買！即刻睇睇有咩送！

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TOPick記者行經堅尼地城百佳超級市場，直擊超筍優惠！只要購買只要買4支牙齦適強化修護牙齦牙膏，價錢$152-$188不等，即送6項豐富贈品總值$190.4，而贈品包括日常必需品，非常實用，6項贈品如下:

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另外如果牙膏唔啱用，都仲有兩大優惠超筍，全線強生沐浴用品，買滿$128送贈品價值$83.9，包括Temop面紙、Temop掛牆式廚紙及洗潔精1支而滴露沐浴露孖裝2袋都送Temop面紙、Temop掛牆式廚紙及洗潔精1支。

還有全線桂格產品買滿$43，送贈品總值$23.8，包括壽桃上海麵及奶油麵、是蜜味金牌茄汁豆220克1罐。

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